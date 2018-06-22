Иностранные болельщики присоединились к возложению цветов к Вечному огню в Самаре

На площади Славы собрались первые лица региона, ветераны и молодежь

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Несколько австралийских и датских болельщиков присоединились к церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Славы в Самаре в День памяти и скорби, передает корреспондент ТАСС

Утром на площади собрались несколько сотен человек: первые лица региона, ветераны, молодежь, представители различных конфессий и культурных центров региона. Среди них были несколько иностранных туристов, которые еще не уехали после матча Дания - Австралия 21 июня.

"Вы очень трепетно относитесь к своей истории, не забываете ее. Хорошо, что сегодня можно увидеть и молодежь, и людей более старшего возраста. Я здесь сегодня тоже вспоминаю своих родственников, которые воевали. В частности, мой прадед - во Вторую мировую он принимал участие в боевых действиях против Японии в Тихом океане, был ранен", - рассказал ТАСС австралийский болельщик Оливер.

В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза, Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих. 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби в 1996 году.