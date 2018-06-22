САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. От 15 до 20 тысяч болельщиков из Бразилии прибыли на матч чемпионата мира по футболу, в котором в пятницу сыграют сборные Бразилии и Коста-Рики, сообщил ТАСС сотрудник отдела прессы посольства Бразилии в РФ.
"Общее количество бразильцев, приехавших в Санкт- Петербург, оценивается в 15-20 тысяч", - сказал собеседник агентства.
В ожидании матча болельщики, одетые в желтые футболки национальной сборной, гуляют по Санкт-Петербургу, несмотря на прохладную погоду, и пытаются знакомиться с местными жителями, бразильцы и россияне обмениваются приветствиями на улицах города и на эскалаторах в метро, передает корр. ТАСС. Наряд многих бразильцев дополняет шапка-ирокез с перьями, что привлекает к ним внимание, поклонники футбола беспрерывно дудят в вувузелы, некоторые танцуют прямо на улицах.
На Невском проспекте бразильские болельщики встретили человека, переодетого в костюм Бэтмэна, научили его фразе по-португальски и выразили бурную радость, когда он сумел ее повторить. Потом записали совместное видео и в знак благодарности подарили "супергерою" футболку сборной Бразилии, которую тот тут же надел на себя. Как пояснили ТАСС бразильцы, это было шуточное обращение, которое они отправят своим друзьям на родину. Накануне вечером бразильцы эмоционально отмечали поражение сборной Аргентины от хорватов, распевая на Невском проспекте импровизированную песенку: "Месси чао, Месси чао, Месси чао, чао, чао".
Гости из Латинской Америки появились уже и в фан-зоне на Конюшенной площади, работа которой сегодня началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Появились в фан-зоне и болельщики сборной Коста-Рики. Один из них, Серхио, поделился с корр. ТАСС пессимистичным прогнозом на матч. "Мы не выиграем у бразильцев. Я говорю это, несмотря на нашу любовь к сборной. Это невозможно, - считает костариканец. - Мы не верим в победу, но все таки верим в чудо".
Он приехал в Петербург впервые на чемпионат мира и накануне успел познакомиться с городом, особенно его поразили разведенные мосты. "Я не понимаю, как и для чего именно это работает, но это очень красиво. Я сделал миллион фото Дворцового моста в поднятом состоянии. Может, я такой романтичный, потому что несколько месяцев назад разошелся с женой", - говорит болельщик.
По прогнозу синоптиков, несмотря на дождливое утро, к началу матча - 15.00 мск в Северной столице ожидается облачная погода без осадков при температуре около +20 градусов Цельсия, но с порывами ветра - они могут достигать 12-14 м/с. Сейчас в городе светит солнце.