Сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики 22 июня в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. От 15 до 20 тысяч болельщиков из Бразилии прибыли на матч чемпионата мира по футболу, в котором в пятницу сыграют сборные Бразилии и Коста-Рики, сообщил ТАСС сотрудник отдела прессы посольства Бразилии в РФ. "Общее количество бразильцев, приехавших в Санкт- Петербург, оценивается в 15-20 тысяч", - сказал собеседник агентства.

Публикация от Konstantin Krylov (@konstantin.krylov.792) 22 Июн 2018 в 2:55 PDT

В ожидании матча болельщики, одетые в желтые футболки национальной сборной, гуляют по Санкт-Петербургу, несмотря на прохладную погоду, и пытаются знакомиться с местными жителями, бразильцы и россияне обмениваются приветствиями на улицах города и на эскалаторах в метро, передает корр. ТАСС. Наряд многих бразильцев дополняет шапка-ирокез с перьями, что привлекает к ним внимание, поклонники футбола беспрерывно дудят в вувузелы, некоторые танцуют прямо на улицах. На Невском проспекте бразильские болельщики встретили человека, переодетого в костюм Бэтмэна, научили его фразе по-португальски и выразили бурную радость, когда он сумел ее повторить. Потом записали совместное видео и в знак благодарности подарили "супергерою" футболку сборной Бразилии, которую тот тут же надел на себя. Как пояснили ТАСС бразильцы, это было шуточное обращение, которое они отправят своим друзьям на родину. Накануне вечером бразильцы эмоционально отмечали поражение сборной Аргентины от хорватов, распевая на Невском проспекте импровизированную песенку: "Месси чао, Месси чао, Месси чао, чао, чао".

Публикация от Konstantin Krylov (@konstantin.krylov.792) 22 Июн 2018 в 2:56 PDT