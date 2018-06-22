Врач сборной России по футболу: травма Жиркова была как минимум не легче, чем у Салаха

Салах перед матчем с россиянами восстанавливался от травмы плеча, которую получил в финале Лиге чемпионов

НОВОГОРСК, 22 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Юрий Жирков провел матч с египтянами на чемпионате мира травмой, которая как минимум не легче, чем была у лидера соперников Мохаммеда Салаха. Об этом журналистам после тренировки сборной рассказал врач команды Эдуард Безуглов.

Матч Россия - Египет (3:1) прошел 19 июня. После него Жирков тренируется по индивидуальной программе. Отдельно от команды он работал и после стартового матча с саудовцами (5:0). Салах перед матчем с россиянами восстанавливался от травмы плеча, которую получил в финале Лиге чемпионов.

"У вас [журналистов] сложилось неправильное впечатление, что он [Жирков] отдыхает по два-три дня после каждого матча. Хочу отметить, что после матча каждый восстанавливается по индивидуальному плану, каждый получает индивидуальные нагрузки, просто кого-то вы не видите. У Юры была небольшая травма сухожилия стопы, но он молодец - хорошо лечился, шел нам навстречу, выдержал всю игру. Все говорят, что Салах молодец, что вышел c травмой плеча, но, поверьте, у Юры Жиркова травма была как минимум не легче, но он вышел и все всем доказал", - поделился Безуглов.

"Завтра он будет тренироваться вместе со всеми, и готовиться к игре с уругвайцами", - сообщил он.

Сборные России и Уругвая сыграют в третьем туре группы А 25 июня в Самаре. Обе команды обеспечили себе место в плей-офф.