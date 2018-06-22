ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин верит в выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018

После матчей с командами Саудовской Аравии и Египта почти в два раза выросла доля россиян, которые уверены в выход сборной в четвертьфинал

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Доля российских болельщиков, уверенных в выход национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира по футболу выросла почти вдвое. Это стало известно в результате опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"25% россиян считают, что сборная России дойдет до четвертьфинала. Еще 16% ожидают, что команда выйдет в полуфинал, 9% уверены, что команде по силам сыграть в решающем матче турнира", - говорится в материалах опроса ВЦИОМ.

Команду Бразилии видят чемпионами 10% респондентов (в мае 12%). Снизилась вера болельщиков в победу сборной Германии с 12% до 8%.

59% опрошенных следили за матчем сборной России против сборной Египта (3:1). В победу в этом матче до игры верила половина российских зрителей (51%).

По словам генерального директора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, почти 100% россиян знают о том, что чемпионат мира проводится в нашей стране. Он отмечает, что праздник футбола в России удался.

"Россияне демонстрируют гостеприимство и радушие, а национальная команда - силу русского характера", - отметил Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке.