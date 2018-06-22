Футболисты сборной России в 2018 году сдали более 300 допинг-проб, все были чистыми

Российская команда в первых двух матчах на чемпионате мира показала лучший среди участников показатель по покрытой игроками дистанции

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в текущем году сдали уже более 300 проб на допинг, все они оказались чистыми, а хорошая форма игроков объясняется подготовкой и высокой мотивацией. Об этом заявил журналистам врач российской сборной Эдуард Безуглов.

Сборная России в первых двух матчах на чемпионате мира - с саудовцами (5:0) и египтянами (3:1) - показала лучший среди участников показатель по покрытой игроками дистанции. Ранее британские СМИ призвали проверить российских футболистов на допинг.

"Во-первых, мы бы тоже хотели знать, сколько сдали проб другие команды, но мы с таким вопросом точно не будет обращаться в ФИФА (Международную федерацию футбола - прим. ТАСС), потому что она на такие вбросы никогда не реагирует. Но мы можем упростить жизнь журналистам. За два сбора в этом году футболисты сдали по линии ФИФА более 120 проб, по линии УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) и РУСАДА (Российского антидопингового агентства) - более 200 проб, то есть всего больше 300, и все они оказались чистыми. Готов поспорить на бутылку маложирного молока, что это как минимум в два раза больше, чем у футболистов сборной Англии", - прокомментировал ситуацию Безуглов.

Он напомнил, что с внесоревновательным контролем допинг-офицеры приезжали на сбор команды в марте, дважды - на сбор в Австрии перед чемпионатом мира, а после каждого товарищеского матча и игр мирового первенства анализы мочи и крови сдают по два футболиста.

"Залогом хорошей физической формы являются мастерство тренерского штаба, грамотная подготовка, мотивация спортсменов и, естественно, поддержка страны, - отметил Безуглов. - Футболисты это чувствуют, и это придает им сил. Те, кто задается вопросами, почему мы так бежим, должны призвать своих болельщиков приезжать на турнир и активней поддерживать сборную. Тогда им ничто мешать не будет".

"Сборная готова разбиться в лепешку"

На вопрос, как долго держится эффект от тренировок в среднегорье в Австрии, врач ответил: "Ожидаем, что эффект продлится до финала чемпионата мира".

"В современном спорте высших достижений психоэмоциональный компонент является очень важным. Физическая форма день ото дня растет, и это отмечают по играм сами футболисты. Могу отметить, что и атмосфера в команде остается позитивной, все понимают, что еще ничего не сделано, все счастливы, что смогли порадовать страну. Уверяю вас - вся сборная расшибется в лепешку, чтобы порадовать страну", - рассказал Безуглов.

В Самаре, где сборная проведет заключительный матч в группе А с уругвайцами 25 июня, обещают температуру +33. "Будет, конечно, тяжело, но уругвайцам не менее тяжело, думаю. Они жаловались, что в Екатеринбурге было жарко. Мы знаем, как готовиться, и проблем возникнуть не должно", - заверил Безуглов.