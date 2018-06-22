Бышовец: Месси перерос роль игрока, но не дорос до тренера

Сборная Аргентины в четверг на чемпионате мира уступила команде Хорватии со счетом 0:3

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси перерос роль игрока, но не дотянул до уровня тренера, создав в команде двоевластие. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец.

Сборная Аргентины в четверг на чемпионате мира уступила команде Хорватии со счетом 0:3. Ранее аргентинцы сыграли вничью с исландцами - 1:1. Южноамериканская команда набрала одно очко из шести возможных и затруднила себе выход в плей- офф.

"Проблема сборной Аргентины началась еще с [Диего] Марадоны, когда вся игра была построена на нем, но в паре с ним были [Клаудио] Каниджа и другие игроки, которые очень хорошо ассистировали ему - это были органические взаимодействия, усиливающие атаку. Сегодня проблема в том, что выдающиеся игроки перерастают выполнять свою роль, но не дотягивают до уровня тренера. Как следствие возникает двоевластие, когда команда подбирается под игрока, а это пахнет раздором - игрок компрометирует единовластие главного тренера", - считает Бышовец.

Бывший главный тренер сборной России привел пример режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова: "В свое время великий Товстоногов избавлялся от выдающихся актеров, которые предлагали ему выбор пьесы, выбор актеров. Когда небезызвестный актер пришел к нему со своими предложениями, Товстоногов ему указал на театр, где это возможно: "Вам прямо и направо, тут предлагает только главный режиссер".

Шансы мизерные, но есть

"Тренер не взял игроков под ту тактику, которую он пытался использовать в матчах, и дело не только в Мауро Икарди (один из лучших бомбардиров чемпионата Италии в этом сезоне - прим. ТАСС). Может быть, комплектование команды проходило с большим участием Месси, чем самого тренера. Это проблема больших игроков, подобное мы видели в финале чемпионата Европы - 2016 с Роналду и Фернанду Сантушем. Это можно объяснить эмоциями, но еще в Библии сказано - ученик не бывает выше учителя", - подчеркнул Бышовец.

В финале Роналду, получив травму в первом тайме, покинул поле. После этого он стал помогать главному тренеру выполнять свои функции.

"Я прогнозировал победу хорватов, и не потому, что они в первом матче показали игру, качества которой было достаточно для победы над Аргентиной, - отметил Бышовец. - Аргентинцам отступать было некуда, и можно было бы надеяться, что они приложат массу усилий. Но усилия, построенные на индивидуальности гениального Месси, ограничивают командные действия. Достаточно было изолировать его контакт с мячом, и мы увидели, что преимущество сборной Хорватии стало решающим фактором в этой победе".

"Сейчас игроки пытаются обвинить тренера, тренер - игроков, не выполнивших установку. Это самый худший вариант, который может быть. Но шансы у сборной Аргентины на выход в плей-офф, хоть и мизерные, но есть", - уверен Бышовец.

Аргентинцы в последнем матче на групповом этапе 26 июня сыграют в Санкт-Петербурге со сборной Нигерии.