Сборная Египта примет участие в пятничной коллективной молитве в Грозном

Она пройдет в мечети "Сердце Чечни"

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Египта, базирующейся во время чемпионата мира в Грозном, совершат обязательную для мусульман пятничную коллективную молитву в центральной мечети "Сердце Чечни" в Грозном, передает корреспондент ТАСС.

В грозненской мечети "Сердце Чечни" могут одновременно молиться более 10 тыс. человек. Еще 10 тыс. человек вмещает летняя галерея и площадь рядом с храмом.

На турнире сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1) и России (1:3) и лишилась шансов на выход в плей-офф. Последний матч на групповом этапе египтяне проведут 25 июня в Волгограде против команды Саудовской Аравии.