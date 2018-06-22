Дзагоев вернется в общую группу сборной России по футболу после игры с уругвайцами

Игрок получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не полетит с командой на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с уругвайцами, но присоединится к общей тренировочной группе после игры. Об этом журналистам сообщил врач сборной Эдуард Безуглов.

"Изначально было понятно, что он сможет восстановиться только к плей-офф, - сказал Безуглов. - Восстановление идет по плану, сегодня у него была первая индивидуальная тренировка на поле. В Самару он с нами не полетит, будет тренироваться в Новогорске, а после Самары будет тренироваться вместе со всеми, но с ограничениями. Прогресс у него хороший, к плей-офф он будет тренироваться в общей группе", - оценил состояние Дзагоева Безуглов.

Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из-за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

Сборная России вылетит в Самару в субботу. Встреча с командой Уругвая, которая определит победителя группы A, пройдет на стадионе "Самара-Арена" 25 июня.