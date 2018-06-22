Болельщикам-инвалидам, прилетевшим в Ростов, организованы специальные трансферы до города

В Ростове-на-Дону 23 июня сыграют команды Мексики и Южной Кореи, 26 июня - Исландии и Португалии, а 2 июля состоится матч 1/8 финала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики с ограниченными возможностями, прилетевшие в ростовский аэропорт Платов, в случае необходимости могут воспользоваться специально оборудованными микроавтобусами, которые доставят их по нужному адресу. Об этом сообщила журналистам министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

В рамках чемпионата мира на "Ростов-Арене" прошло две игры. 17 июня состоялся матч между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), 20 июня играли команды Уругвая и Саудовской Аравии (1:0).

"Для людей с ограниченными возможностями, которые прилетели в наш аэропорт, может быть организован специальный трансфер в город специальными микроавтобусами. В любое время суток они могут доставить гостей чемпионата мира из аэропорта в город", - отметила Елисеева.

"На время чемпионата мира в Ростове-на-Дону было определено шесть отелей для основных клиентских групп. В этих отелях было все сделано для того, чтобы маломобильные постояльцы имели там возможность активно передвигаться, для них предусмотрены специальные номера", - продолжила Елисеева.

Министр труда и социального развития Ростовской области также заметила, что в центре города подземные уличные переходы оснащены специальными платформами для свободного передвижения людей на колясках. "Мы провели большую работу, чтоб люди с ограниченными возможностями, живущие в нашем городе или приехавшие на чемпионат мира, могли спокойно посещать заведения общественного питания, магазины и так далее", - заметила Елисеева.

В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча чемпионата мира. 23 июня на "Ростов-Арене" сыграют команды Мексики и Южной Кореи, 26 июня - Исландии и Хорватии. 2 июля состоится матч 1/8 финала.