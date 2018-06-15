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22 июня, 14:41
Почему сборная Аргентины стала заложником Месси
Лионель Месси
© Станислав Красильников/ТАСС
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ТАСС объясняет, почему аргентинцы настолько слабы, что даже наличие сильнейшего нападающего, игрока "Барселоны" Лионеля Месси не может это исправить

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от хорватов на чемпионате мира в России, и теперь перспективы команды Лионеля Месси на выход из группы весьма сомнительны. 

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По двум матчам сборной Аргентины на чемпионате мира в России (ничья с исландцами — 1:1 и поражение от хорватов — 0:3) можно сделать очевидный вывод — команда приехала в Россию в надежде на чудо в исполнении Лионеля Месси. Никакого резервного плана у сборной и близко нет. Однако Месси не блещет, и аргентинцы не выигрывают.

Проблемы и их причины

Сразу же надо отметить, что проблемы сборной Аргентины начались не с приездом на базу в Бронницы, а еще три-четыре года назад. Команда очень плохо провела отборочный турнир, получив путевку в Россию только благодаря победе в последнем туре, которую им принес хет-трик Месси. Возможно, после этого главный тренер Хорхе Сампаоли окончательно уверовал, что ему не нужно ничего выдумывать, а достаточно спокойно играть по тактике "отдай мяч Месси, он все решит".

К Сампаоли очень много вопросов, большинство его решений ошибочны. Первый гол от хорватов, положивший начало разгрому, пришел после чудовищной ошибки вратаря Вилли Кабальеро. Он стал основным вратарем только после травмы Серхио Ромеро. В Аргентине ждали, что на чемпионате мира сыграет Франко Армани из "Ривер Плейт", который великолепно провел первую половину этого года. Но Сампаоли почему-то предпочел Кабальеро, который последние лет пять в своих клубах почти не вставал со скамейки запасных, а к 36 годам не сыграл и пяти матчей за сборную. Кабальеро чудил еще в первом матче, но исландцы прощали. Хорваты не простили.

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Или взять состав на матч с хорватами, фактически решающий для аргентинцев в группе. В основе на одну из ключевых позиций в центре поля вышел Энцо Перес. Этого игрока вообще не должно было быть в сборной, его пришлось экстренно дозаявлять после травмы Мануэля Лансини. И в итоге фактически последний запасной получает место в составе. Перес, кстати, загубил один из самых верных моментов в игре с хорватами, не попав в пустые ворота в первом тайме. 

У аргентинцев вообще плохо работает центр полузащиты, который должен вести игру. Сампаоли насыщает эту зону в основном разрушителями (Хавьер Маскерано, Лукас Билья, Перес), при этом на лавке остается Эвер Банега — человек, который способен и подержать мяч, и отдать хорошую передачу.

После матча в Нижнем Новгороде аргентинские болельщики, а их в Россию приехало очень много, плевались в Сампаоли, также с трибуны в него полетела бутылка с водой. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес тренера. А через несколько часов после матча в СМИ появилась информация о бунте в сборной Аргентины — игроки против того, чтобы Сампаоли руководил ими в матче против сборной Нигерии. При этом частенько приходилось слышать, что он ими и не руководил, а все решения в сборной Аргентины принимает Месси.

Месси может проститься со сборной 

Что касается Месси, то в России проявилось качество, которое давно у него подмечали. Если игра не идет у всей команды, то она не идет и у Месси. Так происходило в "Барселоне" — вспомнить хотя бы ответный матч Лиги чемпионов против "Ромы", в котором каталонцы проиграли 0:3 и вылетели. Месси не способен переламывать сложную ситуацию и вытягивать "мертвые" матчи для команды.

И здесь никуда не уйти от надоевшего сравнения с Криштиану Роналду. За примером далеко ходить не надо — хотя бы первый матч португальцев с испанцами в Сочи (3:3). Невразумительная игра всей команды и совершенно гениальный матч Роналду, забившего три мяча.

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Все идет к тому, что последний матч за сборную Месси может провести 26 июня в Санкт-Петербурге. Если аргентинцы не выйдут в плей-офф, мотивации оставаться в сборной у него уже не будет. К следующему чемпионату мира ему будет уже 35, да и вряд ли он захочет жить четыре года с багажом позора в России. Будет еще Кубок Америки в следующем году. Но у Месси уже и так есть три проигранных финала, а два года назад после очередного поражения он уже объявлял об уходе из сборной. Но его уговорили, и он вернулся.

Вполне вероятно, что выигравший все на клубном и индивидуальном уровне Месси так и останется без серьезных титулов в сборной. Для кого-то это станет поводом порассуждать о том, чем великий игрок отличается от высококлассного.

Впрочем, хоронить аргентинцев еще рано. Но уже сейчас понятно, что не все зависит от них. Многое прояснится после пятничного матча исландцев и нигерийцев, в котором аргентинцам нужно болеть за африканцев. Для сборной Аргентины хорошо, что в последнем туре хорваты, уже вышедшие из группы, будут иметь мотивацию в матче с Исландией. Для Хорватии важно занять первое место в группе и избежать весьма вероятной встречи с французами в 1/8 финала. Как альтернатива — Дания или Австралия, более чем приемлемый вариант для хорватов.

Хорваты стали командой-звездой

Сборная Хорватии — одна из сильнейших по составу команд на чемпионате мира. Практически на всех позициях выступают игроки из европейских топ-клубов — "Реала", "Барселоны", "Ювентуса", "Ливерпуля", "Интера", "Атлетико". Определенные сомнения перед чемпионатом вызывала фигура главного тренера. Златко Далич совершенно неожиданно возглавил сборную перед решающими отборочными матчами, и команда задачу решила. До сборной он работал с клубами в Хорватии, Албании, Саудовской Аравии и ОАЭ. Работа в сборной страны стала для него настоящим скачком в карьере, и возникали сомнения, хватит ли ему авторитета справиться с многочисленными звездами.

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Если судить по двум первым матчам, то у Далича все получается. Работа в сборной Хорватии с таким подбором игроков — очень специфическая. Нужно просто определить состав и не мешать игрокам. Именно так утрированно многие обозначали функционал Зинедина Зидана в "Реале", где залогом бесконечных побед стал авторитет тренера и атмосфера внутри коллектива.

О здоровой атмосфере в сборной Хорватии можно судить по истории с нападающим Николой Калиничем. В концовке первого матча хорватов на турнире Калинич размялся и должен был выйти на замену, но сказал, что не готов, потому что почувствовал боль в спине. За отказом выйти на замену последовал отказ тренера от игрока, хорваты продолжили турнир с 22 игроками в обойме. "Мне нужны готовые и здоровые игроки. Поэтому я принял такое решение", — пояснил Далич. Никакого скандала из этого не разгорелось. Лишний элемент отвалился сам по себе, и это не пошло во вред команде.

И что самое главное, как показывает аргентинский пример, в полном порядке к чемпионату мира подошли лидеры команды. В первую очередь речь идет о Луке Модриче и Иване Ракитиче, которые не только держат центр поля, ведут игру, но еще и голы забивают. Словом, выглядят безупречно.

В Хорватии принято равняться на легендарную команду 1998 года, которая сенсационно заняла третье место на чемпионате мира во Франции. Оптимисты полагали, что нынешняя команда в России способна повторить тот успех. Судя по тому, что мы увидели в матче с аргентинцами, — небезосновательно. Хорватию называли теневым фаворитом всего турнира — в Нижнем Новгороде фаворит начал выходить из тени.

Олег Кошелев

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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