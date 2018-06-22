Тарханов: аргентинцы играют неорганизованно, но имеют шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

СОЧИ, 22 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Игра сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу абсолютно не организована, но команда еще может выйти в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Александр Тарханов.
Сборная Аргентины в четверг уступила команде Хорватии со счетом 0:3. Ранее аргентинцы сыграли вничью с исландцами - 1:1. Южноамериканская команда набрала одно очко из шести возможных и затруднила себе выход в плей-офф чемпионата мира.
"Честно говоря, они же и в отборе плохо играли, каждый сам по себе (аргентинцы гарантировали выход на ЧМ-2018 только в последнем матче отборочного цикла - прим. ТАСС). Я посмотрел состав, так у них в запасе столько людей сидят, которые могли усилить сборную. Считаю, что и [Хавьер] Маскерано - не опорник, а центральный защитник, ведь в обороне у них вообще беда была, отбивали куда попало. Атаки тоже нет, потому что не организована вообще игра, в первом матче тоже очень плохо играли", - сказал Тарханов.
Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пока не забил ни одного гола на турнире, не реализовав пенальти в первом матче. "Когда нет слаженности, Месси тоже не может все на себе тянуть. Бывает, вытаскивает какие-то игры, как последний матч отборочного этапа (который аргентинцы выиграли у сборной Эквадора со счетом 3:1, Месси оформил хет-трик), но не всегда получается", - отметил Тарханов.
"Думаю, что сборная Аргентины еще может выйти в плей-офф, хотя те же исландцы - хорошая команда, они могут обыграть нигерийцев", - добавил специалист. Матч Нигерия - Исландия состоится в пятницу в Волгограде, начало - 18:00 мск.
Заключительный матч группового этапа сборная Аргентины проведет против нигерийцев - 26 июня в Санкт-Петербурге. В параллельной игре в Ростове-на-Дону встретятся команды Исландии и Хорватии.