Тарханов: аргентинцы играют неорганизованно, но имеют шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

Заслуженный тренер России считает, что лидер аргентинцев Лионель Месси не может все на себе тянуть

СОЧИ, 22 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Игра сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу абсолютно не организована, но команда еще может выйти в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Александр Тарханов.

Сборная Аргентины в четверг уступила команде Хорватии со счетом 0:3. Ранее аргентинцы сыграли вничью с исландцами - 1:1. Южноамериканская команда набрала одно очко из шести возможных и затруднила себе выход в плей-офф чемпионата мира.

"Честно говоря, они же и в отборе плохо играли, каждый сам по себе (аргентинцы гарантировали выход на ЧМ-2018 только в последнем матче отборочного цикла - прим. ТАСС). Я посмотрел состав, так у них в запасе столько людей сидят, которые могли усилить сборную. Считаю, что и [Хавьер] Маскерано - не опорник, а центральный защитник, ведь в обороне у них вообще беда была, отбивали куда попало. Атаки тоже нет, потому что не организована вообще игра, в первом матче тоже очень плохо играли", - сказал Тарханов.