Возвращение футболиста сборной России Жиркова в общую группу планируется в субботу

В пятницу национальная команда проводит тренировку на базе в подмосковном Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июня. /ТАСС/. Возвращение защитника сборной России по футболу Юрия Жиркова к тренировкам в общей группе планируется в субботу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу национальная команда России проводит тренировку на базе в подмосковном Новогорске. В занятии принимают участие все игроки сборной, кроме Жиркова, который был заменен в матче с египтянами (3:1) из-за болей в голеностопе, и получившего травму в матче открытия турнира со сборной Саудовской Аравии (5:0) полузащитника Алана Дзагоева. Оба футболиста тренируются по индивидуальной программе.

"Возвращение Жиркова в общую группу предполагается в субботу", - сказали в РФС.

Заключительный матч в группе А сборная России проведет против команды Уругвая. Встреча состоится 25 июня на стадионе "Самара-Арена". Ранее подопечные Станислава Черчесова досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира.