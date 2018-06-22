О программе FISU

Подготовку по программе FISU Volunteer Leaders Academy проходят 111 человек из 92 стран

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Городские волонтеры чемпионата мира по футболу в Казани поделились своим опытом с участниками волонтерской программы Международной федерации студенческого спорта (FISU). Подготовку по программе FISU Volunteer Leaders Academy проходят 111 человек из 92 стран.

Участники программы изучали теорию спортивного менеджмента под руководством представителей международных спортивных федераций. Для получения практики они на один день присоединились к команде городских волонтеров Казани. Участники FISU Volunteer Leaders Academy помогали волонтерам на семи информационных стендах в городе, в том числе на улице Баумана и у метро "Кремлевская". Они смогли своими глазами увидеть систему управления командами городских волонтеров, организацию процессов по обеспечению им сервисов, изучили и опробовали на себе функционал различных волонтерских позиций.

Городской волонтер Юлия Журавлева считает важным, что участники программы FISU проходят практику в Казани именно во время чемпионата мира. "Очень здорово, что все это происходит на площадке чемпионата мира и что мы все вместе делаем такое общее дело, = сказала она. - Лично мне, например, приятно, что у людей все-таки остаются благоприятные впечатления о Казани и что им здесь очень нравится. Они готовы здесь даже остаться и жалеют, что билеты взяли на очень короткое время в Казани".

Участница FISU Volunteer Leaders Academy Эльвира Згурская с Сахалина рассказала, что практика на чемпионате мира изменила ее представление о футболе. "Я никогда не думала, даже не мечтала попасть на чемпионат мира, тем более по футболу, - сказал волонтер. - Вообще я к футболу как-то равнодушно всегда относилась, а здесь мало того, что мы проходили обучение, организация FISU предоставила такую возможность, чтобы мы сами лично увидели матч на стадионе. Так много людей и так много волонтеров, но все работают очень слаженно, и это отличный пример для нас, нам есть к чему стремиться".

"Я думаю, чемпионат мира - это прекрасное событие, которое объединяет людей, - сказал участник программы FISU Яан Чен из Китая. - Люди со всего мира собираются вместе, все кричат, радуются за свою национальную сборную или даже просто так. Я думаю, это огромные возможности для всех. Языковые, культурные барьеры - не проблема. Единение людей, их улыбки, всеобщая радость и любовь к спорту, спортивный дух - это самое главное".

"То, что в эти дни здесь проходит и чемпионат мира, и летняя школа FISU, дает огромные возможности, - сказал участник программы Самуэль Халане из Лесото. - Я просто обязан был приехать в город, принимающий чемпионат мира, я очень многому здесь научился. Я побывал на матче на "Казань-Арене", было так здорово видеть волонтеров на стадионе, которые занимаются любимым делом на безвозмездной основе".

О программе FISU

Участники FISU Volunteer Leaders Academy готовятся к организации зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. 92 молодых волонтерских лидера по итогам программы получили статус послов Международной федерации студенческого спорта FISU Ambassadors, их миссия - продвигать ценности FISU, а также спорта и здорового образа жизни. 111 участников познакомились с миссией и ценностями организации, ее историей и стратегией развития, а также мероприятиями и проектами, проводимыми под ее эгидой. Важным компонентом программы стал блок обучения по направлениям "Медиа и коммуникации" - эти знания также пригодятся ребятам для общения со средствами массовой информации и организации на должном уровне освещения своих волонтерских проектов.

Россия примет студенческие соревнования во второй раз. В 2013 году летняя Универсиада проходила в Казани.