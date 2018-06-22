Сборная Уругвая готовится к матчу ЧМ-2018 с командой России в полном составе

Около часа команда провела в спортзале, а затем переместилась на тренировочное поле

БОР /Нижегородская область/, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая в полном составе проводит тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В составе уругвайцев занимались все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире.