Сборная Уругвая готовится к матчу ЧМ-2018 с командой России в полном составе

БОР /Нижегородская область/, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая в полном составе проводит тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В составе уругвайцев занимались все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире.
В полном составе работают уругвайцы pic.twitter.com/kIqiP2OWb7— Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 22 июня 2018 г.
Около часа команда провела в спортзале, а затем переместилась на тренировочное поле. В течение 15 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, футболисты провели разминку и приступили к упражнениям с мячом.
После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая также обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. Чемпионат мира завершится 15 июля.