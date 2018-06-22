Около 100 иностранных болельщиков-инвалидов доехали до "Ростов-Арены" на социальных такси

В рамках чемпионата мира в городе уже прошло две игры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Социальные службы Ростова-на-Дону за два прошедших в городе матча чемпионата мира доставили на стадион на социальных такси 496 болельщиков с ограниченными возможностями, из которых 98 - иностранцы. Об этом сообщила журналистам директор департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону Ирина Шувалова.

В рамках чемпионата мира на "Ростов-Арене" прошло две игры. 17 июня состоялся матч между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), 20 июня играли команды Уругвая и Саудовской Аравии (1:0).

"За два матча нами было перевезено 496 людей с ограниченными возможностями, из которых 121 - колясочник. Мы помогли добраться до стадиона 98 иностранным болельщикам. Услуга социального такси оказалась очень востребованной на чемпионате мира", - заметила Шувалова.

В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча чемпионата мира. 23 июня на "Ростов-Арене" сыграют команды Мексики и Южной Кореи, 26 июня - Исландии и Португалии. 2 июля состоится матч 1/8 финала.