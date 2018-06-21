Фонте: сборная России доказала, что является неприятной командой для любой команды на ЧМ

В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова сыграют с одной из команд группы В, в которой, в частности, выступают португальцы

Сборная России в группе А одержала победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова сыграют с одной из команд группы В, в которой, в частности, выступают португальцы.

КРАТОВО /Московская область/, 22 июня /ТАСС/. Футболисты сборной России доказали, что на чемпионате мира являются неудобным соперником для любой команды. Об этом на пресс-конференции рассказал защитник сборной Португалии Жозе Фонте.

"Честно говоря, сборной Португалии пока рано думать о плей-офф, ведь предстоит сложная игра с командой Ирана, - сказал Фонте. - Если говорить о потенциальном сопернике, то нам без разницы, с кем играть на стадии плей-офф чемпионата мира. Хотелось бы отметить сборную России - она доказала, что является неприятной командой для любого соперника на мировом первенстве. Нужно двигаться от матча к матчу, а о плей-офф говорить уже после третьего матча в группе".

Фонте прокомментировал поражение сборной Аргентины от команды Хорватии (0:3). "Мы смотрели вчерашнюю игру чемпионата мира между сборными Хорватии и Аргентины, могу сказать, что результат встречи никого не удивил. Хорваты обладают качественным подбором игроков, выступающих в сильнейших европейских чемпионатах. Да, фавориты на текущем чемпионате мира это сборные Франции, Бразилии и Германии, наша задача стремиться от игры к игре попасть в список команд, претендующих на титул", - сказал Фонте.

В следующем матче сборная Португалии сыграет с командой Ирана 25 июня в Саранске.