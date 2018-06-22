Хонда возобновил тренировки в общей группе сборной Японии перед матчем ЧМ с сенегальцами

Травма бывшего игрока ЦСКА оказалась несерьезной и тренерский штаб рассчитывает на него в предстоящей встрече

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Японии по футболу Кейсуке Хонда, который по причине травмы рисковал пропустить матч чемпионата мира с сенегальцами, возобновил тренировки в общей группе. Как пояснили ТАСС в пресс-службе сборной, травма бывшего игрока московского ЦСКА оказалась несерьезной и тренерский штаб будет рассчитывать на него в предстоящем матче.

Хонда, получивший ушиб задней поверхности бедра, в четверг тренировался отдельно от остальных футболистов сборной. В пятницу в тренировочном занятии принимают участие все 23 игрока команды.

Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии - 2:1. Со сборной Сенегала, которая в первом туре победила команду Польши, японцы встретятся 24 июня в Екатеринбурге.