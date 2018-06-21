Кержаков: дисциплинированная игра в защите позволила хорватам победить аргентинцев на ЧМ

По словам бывшего форварда сборной России, Лионель Месси второй матч выглядел блекло

В четверг сборная Аргентины уступила команде Хорватии со счетом 0:3 в матче второго тура группового этапа. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Дисциплинированная игра в защите позволила сборной Хорватии победить команду Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Таким мнением с ТАСС поделился лучший бомбардир сборной России по футболу, старший тренер юношеской национальной команды до 17 лет Александр Кержаков.

"Не ожидал, что результат матча будет таким, но хорваты выглядели достойно и заслуженно победили. Аргентинцы осложнили свое положение. Они и в первом матче не блистали, а тут еще и хорваты хорошо разобрали их игру, в обороне сыграли дисциплинированно, поэтому и победили", - считает Кержаков.

"Второй матч на турнире Месси выглядел блекло. Хорваты молодцы, провели хорошую игру", - заключил собеседник ТАСС.

Хорваты с шестью очками досрочно вышли в плей-офф. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе D, проведут очный матч в пятницу в Волгограде.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии 26 июня в Санкт-Петербурге. Сборная Хорватии в этот же день в Ростове-на- Дону встретится с исландцами.