Ростовские волонтеры ЧМ-2018 приняли участие в акции в честь Дня памяти и скорби

В Ростове-на-Дону акция проходила на набережной Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Несколько волонтеров, работающих на чемпионате мира по футболу в Ростове-на-Дону, утром 22 июня приняли участие в акции в честь Дня памяти и скорби. Об этом сообщила ТАСС проектный менеджер дирекции по региональному развитию и взаимодействию с партнерами Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ксения Дятлова.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби - в этот день немецкие войска перешли границу СССР. По всей стране традиционно проходят памятные мероприятия. В Ростове-на-Дону акция проходила на набережной Дона. Все ее участники в четыре часа утра зажгли свечи памяти и посмотрели небольшой концерт.

"32 тыс. "волонтеров Победы" со всей России задействованы на ЧМ-2018, - заметила Дятлова. - Акция памяти сегодня проходит по всей России, в Ростове-на-Дону она состоялась в четыре часа утра. Именно в это раннее время, как вы знаете, 77 лет назад немецко-фашистские захватчики напали на нашу страну. Часть волонтеров ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сегодня встала пораньше и приняла участие в этой акции".

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.