Футболист Фонте: амбиции сборной Португалии на ЧМ находятся на самом высоком уровне

В следующем матче на чемпионате мира сборная Португалии сыграет с командой Ирана 25 июня в Саранске

В среду команда Португалии обыграла сборную Марокко со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". В первом туре группового этапа португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3). В пятницу команда провела очередную тренировку в подмосковном Кратове, в занятии приняли участие все заявленные на турнир футболисты.

КРАТОВО /Московская область/, 22 июня /ТАСС/. Амбиции футболистов сборной Португалии на чемпионате мира находятся на самом высоком уровне. Об этом на пресс-конференции заявил защитник национальной сборной Жозе Фонте.

"Несмотря на тяжелую игру против команды Марокко, хотелось бы сказать, что амбиции футболистов сборной Португалии находятся на самом высоком уровне. Чемпионат мира в России в очередной раз доказывает, что на турнирах подобного уровня не бывает слабых команд. Мы прекрасно понимаем, что можем играть гораздо лучше, и делаем для этого все возможное", - сказал Фонте.

"Сборная Португалии должна приложить все усилия для того, чтобы показывать зрелищный и привлекательный футбол. Мы все - одна команда и наша общая цель - выигрывать каждую игру. Каждый из 23 футболистов, вызванных в национальную сборную, выкладывается на тренировках на все 100%", - добавил защитник.

В следующем матче сборная Португалии сыграет с командой Ирана, встреча пройдет 25 июня в Саранске.

"Футболисты сборной Ирана доказали, что они являются неприятной командой для любого соперника. Главный тренер иранцев Карлуш Кейруш проделал огромную работу, однако это не отменяет того факта, что мы должны побеждать и выходить в плей-офф. Мы полностью сконцентрированы на данном матче и в данный момент нас мало что другое интересует", - заключил футболист.