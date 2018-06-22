"Футбольные" бульдозеры ЧТЗ обустроят инфраструктуру на месторождениях "Роснефти" в Югре

На бортах тракторов этой коллекции размещена эмблема развевающегося российского триколора и надпись "Россия, вперед!"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ-Уралтрак, в составе "Уралвагонзавода" входит в Ростех) выпустил лимитированную версию "футбольных" бульдозеров к чемпионату мира по футболу в России, шесть машин отправятся обустраивать инфраструктуру для нефтедобычи "Роснефти" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил ТАСС директор по внешним связям завода Андрей Печеркин.

"Кардинальных изменений в конструкции тракторов нет: это те же самые, известные, народные, проверенные временем и экстремальными условиями машины. Но на бортах тракторов этой коллекции размещена эмблема развевающегося российского триколора и надпись "Россия, вперед!". А рядом - футбольный мяч и год проведения чемпионата - 2018. Такой креатив по достоинству оценят заказчики, среди которых немало страстных болельщиков. Именно для них челябинские тракторостроители оставят в кабинах новых машин по настоящему футбольному мячу",- сказал он.

Печеркин отметил, что ЧТЗ будет так оригинально "доукомплектовывать" бульдозеры до конца июня. "Футбольный тюнинг прошли 11 тракторов. И это - не случайная цифра. Во-первых, честь своих стран на поле защищают 11 игроков. А во-вторых, чемпионат принимают 11 российских городов", - пояснил Печеркин.

По его словам, шесть болотоходных бульдозеров Б10МБ. 0121В4 с двигателем Д-180 начнут обустраивать инфраструктуру нефтедобычи в районе Сургута и Когалыма - машины купило одно из подразделений компании "Роснефть". Остальные бульдозеры разъедутся в Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Самарскую, Свердловскую области и Краснодарский край в адрес других заказчиков.