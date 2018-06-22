Кот Ахилл предсказал победу сборной Бразилии в матче ЧМ с командой Коста-Рики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл прогнозирует победу сборной Бразилии в матче чемпионата мира по футболу с командой Коста-Рики, который состоится в пятницу в Санкт-Петербурге. Во время очередного сеанса предсказаний в зале искусства Северного Причерноморья в Государственном Эрмитаже он подошел к миске с кормом, стоявшей рядом с бразильским флажком, передает корреспондент ТАСС.
Ахилл принял решение не сразу и сначала отошел от обеих мисок, но после повторного приглашения он отправился к флажку фаворитов группы E.
На чемпионате мира кот еще ни разу не ошибся в прогнозах: он дважды предрек победу сборной России в играх со сборными Саудовской Аравии и Египта и правильно угадал исход матча Иран - Марокко (победила сборная Ирана).
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В пятницу в Санкт-Петербурге пройдет матч второго тура чемпионата мира между сборными Бразилии и Коста-Рики. Встреча начнется на стадионе "Санкт-Петербург" в 15:00 мск.
Кот Ахилл будет также предсказывать исход матчей чемпионата, которые пройдут в Петербурге 26 июня, 3 и 10 июля.