Кот Ахилл предсказал победу сборной Бразилии в матче ЧМ с командой Коста-Рики

На чемпионате мира эрмитажный кот-предсказатель еще ни разу не ошибся в прогнозах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл прогнозирует победу сборной Бразилии в матче чемпионата мира по футболу с командой Коста-Рики, который состоится в пятницу в Санкт-Петербурге. Во время очередного сеанса предсказаний в зале искусства Северного Причерноморья в Государственном Эрмитаже он подошел к миске с кормом, стоявшей рядом с бразильским флажком, передает корреспондент ТАСС.

Ахилл принял решение не сразу и сначала отошел от обеих мисок, но после повторного приглашения он отправился к флажку фаворитов группы E.

На чемпионате мира кот еще ни разу не ошибся в прогнозах: он дважды предрек победу сборной России в играх со сборными Саудовской Аравии и Египта и правильно угадал исход матча Иран - Марокко (победила сборная Ирана).