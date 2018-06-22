СМИ: тренер сборной Аргентины получит неустойку в размере $20 млн в случае увольнения

Соглашение Хорхе Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитано до чемпионата мира 2022 года

ТАСС, 22 июня. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли получит неустойку в размере $20 млн в случае досрочного расторжения контракта. Об этом сообщает аргентинский телеканал TyC Sports.

Сампаоли возглавил сборную Аргентины летом 2017 года. Соглашение 58-летнего специалиста с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитано до чемпионата мира 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты сборной Аргентины после поражения от хорватов (0:3) попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Аргентинцы еще сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

Матч между сборными Аргентины и Нигерии пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.