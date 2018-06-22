Иностранные болельщики присоединились в Ростове к акции в честь Дня памяти и скорби

Организаторы зажгли свечи и выложили ими на асфальте слово "Память"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Жители и гости Ростова-на-Дону, среди которых были и болельщики из Мексики и Колумбии, спустили венки в честь Дня памяти и скорби в реку Дон, передает корреспондент ТАСС.

Организаторы зажгли свечи и выложили ими на асфальте слово "Память". Также свечи раздали участникам акции. На набережной собрались несколько десятков человек, среди них были и гости чемпионата мира, которые решили посмотреть, как проходит памятная акция. Специально для них выступления перевели на английский язык.

"Я впервые в России, и считаю, что это прекрасно, что россияне помнят свою историю. Мне интересно посмотреть на все это, представить, как начиналась война, узнав таким образом немного об истории России. Нам в школе рассказывали о Второй мировой войне, но таких акций в Мексике нет", - сказал ТАСС мексиканский болельщик Серхио Санчес.

Моника Фернандес из Колумбии также приняла участие в акции, она повязала Георгиевскую ленту, которую получила на набережной в подарок от организаторов. "У нас нет таких акций, это просто невероятно, что люди в России так собираются, помнят историю. Здесь хорошие люди, которые любят жизнь, дружелюбные, гордятся своей страной. Мне очень нравится в России", - поделилась она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби - в этот день германские войска перешли границу СССР. По всей стране традиционно проходят памятные мероприятия, россияне чтут память тех, кто 1418 дней и ночей приближал победу.

"Нынешнюю акцию мы начали в 3:40 так, как это было 22 июня 1941 года, - сказал ТАСС руководитель молодежной общественной организации "Союз молодых ростовчан" Михаил Горбатько. - Возложили венок к памятнику пограничникам, второй - спустили в память о павших в реку Дон".