Бесплатные футбольные аттракционы заработали в парках Москвы

Футбольные аттракционы размещены в парках ВДНХ, "Красная Пресня", рядом с Музеем Победы на Поклонной горе, в саду имени Баумана, у Центрального дома художника и в Нижнем Сусальном переулке

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бесплатные футбольные аттракционы появились в московских парках на время проведения чемпионата мира. Как сообщается на сайте столичной мэрии, для москвичей и гостей столицы открылись 32 развлекательные площадки.

"Чемпионат - это большой праздник не только для любителей футбола, но и для обычных горожан. Чтобы создать радостное настроение и еще больше приобщить жителей и гостей нашего города к этому виду спорта, мы организовали интерактивные площадки на открытом воздухе в пяти центральных парках Москвы. Здесь каждый желающий может попробовать себя в футбольном фристайле, посоревноваться в точности удара по воротам, познакомиться с другими играми для активного отдыха", - сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Футбольные аттракционы размещены в парках ВДНХ, "Красная Пресня", рядом с Музеем Победы на Поклонной горе, в саду имени Баумана, у Центрального дома художника и в Нижнем Сусальном переулке.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.