СМИ: футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на матч ЧМ с нигерийцами

По сообщению источника, "футболисты сборной взбунтовались" после поражения от хорватов со счетом 0:3

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Аргентины попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Нигерии, который пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias со ссылкой на источник в Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

По словам источника, "сборная взбунтовалась". "Они [футболисты] не хотят, чтобы [главный тренер Аргентины Хорхе] Сампаоли руководил ими на последнем матче [группового этапа] с Нигерией", - цитирует телеканал своего источника.