Кириченко: выступление сборной России на ЧМ пока нельзя назвать триумфом

Сборная России в двух стартовых матчах набрала шесть очков, обыграв команды Саудовской Аравии и Египта

ТАСС, 22 июня. Выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира пока еще нельзя назвать триумфом, для чего нужно добиться большего результата и наград. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России и посол чемпионата мира 2018 года Дмитрий Кириченко, слова которого приводит "Газета.Ru".

Сборная России в двух стартовых матчах набрала шесть очков, обыграв команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Россияне занимают первое место в группе А. Сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

"Очень приятно, что сборная России наконец-то смогла преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф. Радует качество игры и высокая результативность команды. Да, сборная Саудовской Аравии выглядит очевидно слабее. Но три гола в ворота египтян - это отличный показатель", - заявил Кириченко.