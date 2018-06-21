Кириченко: выступление сборной России на ЧМ пока нельзя назвать триумфом

ТАСС, 22 июня. Выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира пока еще нельзя назвать триумфом, для чего нужно добиться большего результата и наград. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России и посол чемпионата мира 2018 года Дмитрий Кириченко, слова которого приводит "Газета.Ru".
Сборная России в двух стартовых матчах набрала шесть очков, обыграв команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Россияне занимают первое место в группе А. Сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.
"Очень приятно, что сборная России наконец-то смогла преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф. Радует качество игры и высокая результативность команды. Да, сборная Саудовской Аравии выглядит очевидно слабее. Но три гола в ворота египтян - это отличный показатель", - заявил Кириченко.
"Хотя триумфом это назвать нельзя. Для этого все же нужно добиться большего результата и наград", - добавил бывший футболист.
Также Кириченко предположил, что является главной причиной успешной игры сборной России на турнире. "Вокруг российской команды было гораздо больше негатива, чем она этого заслуживает, и СМИ, и болельщики своими высказываниями порой перегибали палку. Возможно, как раз именно повышенное внимание и критика по отношению к сборной повлияли на ее успешное выступление на чемпионате. Игроки решили доказать общественности, что команда находится на другом уровне", - отметил посол чемпионата мира.
В следующем матче 25 июня сборная России в Самаре сыграет с командой Уругвая. Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.