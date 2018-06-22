Власти Аргентины попросили лишить их соотечественника Fan ID из-за непристойной выходки

Ранее в сети появилось видео, на котором аргентинец просит русскую девушку повторить за ним непристойную фразу на испанском языке

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июня. /ТАСС/. Власти Аргентины попросили лишить их соотечественника права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за непристойной видеозаписи. Об этом сообщил в четверг глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины Гильермо Мадеро.

"Министр безопасности Патрисия Буллрич связалась со мной рано утром, и мы сразу попросили, чтобы этот человек, непорядочный, бессовестный, лишился возможности посещать стадионы до конца ЧМ", - сказал он в эфире радиостанции La Red.

По его словам, власти Аргентины не могли допустить, чтобы выходка их соотечественника осталась безнаказанной, поскольку в России "находятся тысячи аргентинцев, которые показывают примерное поведение". "Мне только что подтвердили из российского Центра международного полицейского сотрудничества, что его лишили Fan ID", - отметил Мадеро.

Ранее в социальных сетях появилось видеозапись, на которой аргентинец просит русскую девушку повторить за ним непристойную фразу на испанском языке. Ролик вызвал широкий резонанс и массовое осуждение в Аргентине. Посольство РФ в Буэнос-Айресе также выразило возмущение в связи с непристойной выходкой туриста и призвало его принести публичные извинения.