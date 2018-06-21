Мбаппе связал поколения

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22 июня, 03:26
Французы и хорваты досрочно вышли в плей-офф ЧМ, Месси на грани вылета
Болельщики сборной Аргентины перед матчем чемпионата мира в Нижнем Новгороде
© Владимир Смирнов/ТАСС
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Аргентинцы после поражения от хорватов в Нижнем Новгороде не потеряли шансы выйти в плей-офф чемпионата мира, но теперь все зависит далеко не только от команды Лионеля Месси

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главным событием восьмого игрового дня чемпионата мира по футболу в России стала крупная победа сборной Хорватии над командой Аргентины, которая досрочно вывела из группы балканских футболистов и поставила на грань вылета южноамериканцев. Наряду с хорватами выход в плей-офф после двух туров в четверг оформили французы.

В первом матче на турнире аргентинцы показали, что вся их игра строится на одном - отдать мяч Лионелю Месси и ждать чуда. В игре с исландцами (1:1) Месси не был хорош, так еще и в решающий момент не забил пенальти. Особых изменений в стратегии аргентинцев к матчу с хорватами не последовало. Вдохновение к Месси не снизошло, как результат - 0:3.

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Счет был открыт во втором тайме после кошмарной ошибки аргентинского вратаря Вильфреда Кабальеро, который подарил мяч Анте Ребичу, а тот эффектным ударом отправил мяч под перекладину. Решающим стал второй гол в исполнении Луки Модрича, который дальним ударом не оставил шансов вратарю. Третий гол получился вообще издевательским - хорватам дали разыграть мяч во вратарской, причем Иван Ракитич позволил себе принять мяч и только после этого отправить его в сетку.

Сборная Хорватии набрала шесть очков, досрочно вышла из группы и показала, что ее потенциал огромен, причем касается это всех линий. А главное - в полном порядке лидеры команды Лука Модрич и Иван Ракитич, что на фоне аргентинцев выглядит особенно ярко. За происходящим с трибуны грустно наблюдал Диего Марадона. Так крупно на чемпионатах мира аргентинцы не проигрывали с тех пор, как он тренировал команду, было это в 2010 году в ЮАР, где сборная Аргентины проиграла немцам в четвертьфинале со счетом 0:4.

"Я хотел бы попросить прощение у болельщиков. Я отвечаю за данный результат, очень расстроен, мне больно осознавать поражение. Мы не нашли возможности противостоять хорватам", - сказал после матча в Нижнем Новгороде главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, добавив, что Месси в этом матче не удалось полностью раскрыться.

Аргентинцы не потеряли шансы выйти в плей-офф, но теперь все зависит далеко не только от них. Расклады станут яснее после пятничной встречи исландцев (1 очко) и нигерийцев (0 очков). В последнем туре аргентинцы играют с нигерийцами, а хорваты - с исландцами. Сборная Аргентины вполне может рассчитывать на помощь уже вышедших в 1/8 финала хорватов, которым первое место, судя по всему, позволит избежать встречи с французами в первом же раунде плей-офф.

Мбаппе связал поколения

Досрочно вышла из своей группы и сборная Франции, которая в Екатеринбурге обыграла перуанцев со счетом 1:0. Победный мяч в первом тайме забил Килиан Мбаппе, который стал самым молодым автором гола сборной Франции на крупных турнирах (19 лет и 6 месяцев). Он же стал первым автором гола за сборную, родившимся после первой и единственной победы французов на чемпионате мира в 1998 году.

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Жители Екатеринбурга были приятно удивлены многотысячной толпе перуанских болельщиков, которые устроили мини-карнавал перед матчем. На Урал приехали порядка 12 тысяч перуанцев, французов было значительно меньше. Перед началом матча на трибунах "Екатеринбург-Арены" пестрило от перуанских болельщиков, которые были одеты в цвета национального флага. Они на весь стадион гудели, пели песни и гнали свою команду вперед.

Перуанцы не играли на чемпионатах мира 36 лет, и долгожданный турнир закончился для них уже после двух матчей. Поддержка болельщиков была одной из самых мощных и ярких на турнире, а команда показала интересный атакующий футбол. Но результата это не принесло - два поражения и ни одного забитого мяча. В этом плане много схожего у перуанцев и марокканцев, которые также досрочно лишились шансов на выход из группы.

"Мы рассчитывали на другой результат, но мне не в чем упрекнуть футболистов. Мы выложились по максимуму в двух матчах. Мы планируем закончить на победной ноте участие в чемпионате", - сказал главный тренер перуанцев Рикардо Гарека.

"Мы сделали все что нужно для того, чтобы одержать победу над командой Перу и выйти из группы, - отметил, в свою очередь, главный тренер французов Дидье Дешам. - У нас было больше возможностей в первом тайме, во втором мы не очень хорошо работали в нападении, нам пришлось сконцентрироваться на защите. В первом тайме было много хороших результатов, работали во втором тайме, чтобы закрепить его".

Австралийцам полюбилась VAR

Ранее в группе С прошел еще один матч - датчане и австралийцы в Самаре сыграли вничью (1:1). Сборная Дании открыла счет в самом начале первого тайма, гол на счету Кристиана Эриксена. Австралийцы отыгрались благодаря пенальти, реализованному Миле Единаком.

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В предшествующем эпизоде после навеса с левого фланга в своей штрафной рукой сыграл нападающий датчан Юссуф Поульсен, и чтобы зафиксировать нарушение, главный арбитр Матео Лаос прибег к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Интересно, что и в первом мачте с французами австралийцы забили с пенальти, назначенного также после видеопросмотра.

"Хочу сказать, что пенальти был назначен справедливо, но есть и другие ситуации, которые нужно пересмотреть на повторе - например, нарушения в середине поля и так далее, - высказал свое мнение после игры главный тренер датчан Оге Харейде. - Система была использована против нас, но неосознанно. Считаю, что мы теряем шарм игры из-за использования этой системы, ее будущее под вопросом".

Эта ничья оставляет австралийцам шансы на выход из группы. Для этого им необходимо в последнем туре обыграть перуанцев, дождаться поражения датчан и обойти их по разнице мячей. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся в 17:00 мск.

Криштиану Роналду не бреется в России

Если у Месси большие проблемы, то у Криштиану Роналду все настолько хорошо, что весь мир обсуждает его внешний вид. Португалец, который уже забил четыре мяча на этом чемпионате мира, рассказал, что он будет отращивать бороду до конца турнира. "Я был в сауне с Куарежмой, брился и сказал, что если забью испанцам, то оставлю бороду до конца чемпионата. Мне повезло, я забил и испанцам, и марокканцам, так что теперь буду отращивать ее до финала", - пояснил португалец.

С Роналду связан еще один интересный случай. Представители сборной Марокко остались недовольны судейством американца Марка Гейгера в проигранном со счетом 0:1 матче с португальцами, посчитав, что он не поставил пенальти в ворота соперника в ряде моментов. Марокканский нападающий Нордин Амрабат после игры заявил, что арбитр в перерыве матча попросил у Роналду футболку. Пресс-служба ФИФА эту информацию категорически опровергла.

"Гейгер категорически отвергает обвинения, утверждая, что подобных действий с его стороны не было, - говорится в заявлении организации. - ФИФА осуждает распространение обвинения, высказанного, предположительно, членом сборной Марокко. Судьи с уважением относятся ко всем участникам чемпионата мира. Мы подтверждаем, что Гейгер действовал образцово и профессионально".

В пятницу в Санкт-Петербурге сыграют сборные Бразилии и Коста-Рики (15:00 мск), нигерийцы и исландцы встретятся в Волгограде (18:00 мск), в Калининграде пройдет матч сборных Сербии и Швейцарии (21:00 мск).

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