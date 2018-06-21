Мбаппе связал поколения

Аргентинцы после поражения от хорватов в Нижнем Новгороде не потеряли шансы выйти в плей-офф чемпионата мира, но теперь все зависит далеко не только от команды Лионеля Месси

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главным событием восьмого игрового дня чемпионата мира по футболу в России стала крупная победа сборной Хорватии над командой Аргентины, которая досрочно вывела из группы балканских футболистов и поставила на грань вылета южноамериканцев. Наряду с хорватами выход в плей-офф после двух туров в четверг оформили французы. В первом матче на турнире аргентинцы показали, что вся их игра строится на одном - отдать мяч Лионелю Месси и ждать чуда. В игре с исландцами (1:1) Месси не был хорош, так еще и в решающий момент не забил пенальти. Особых изменений в стратегии аргентинцев к матчу с хорватами не последовало. Вдохновение к Месси не снизошло, как результат - 0:3.

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Счет был открыт во втором тайме после кошмарной ошибки аргентинского вратаря Вильфреда Кабальеро, который подарил мяч Анте Ребичу, а тот эффектным ударом отправил мяч под перекладину. Решающим стал второй гол в исполнении Луки Модрича, который дальним ударом не оставил шансов вратарю. Третий гол получился вообще издевательским - хорватам дали разыграть мяч во вратарской, причем Иван Ракитич позволил себе принять мяч и только после этого отправить его в сетку. Сборная Хорватии набрала шесть очков, досрочно вышла из группы и показала, что ее потенциал огромен, причем касается это всех линий. А главное - в полном порядке лидеры команды Лука Модрич и Иван Ракитич, что на фоне аргентинцев выглядит особенно ярко. За происходящим с трибуны грустно наблюдал Диего Марадона. Так крупно на чемпионатах мира аргентинцы не проигрывали с тех пор, как он тренировал команду, было это в 2010 году в ЮАР, где сборная Аргентины проиграла немцам в четвертьфинале со счетом 0:4. "Я хотел бы попросить прощение у болельщиков. Я отвечаю за данный результат, очень расстроен, мне больно осознавать поражение. Мы не нашли возможности противостоять хорватам", - сказал после матча в Нижнем Новгороде главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, добавив, что Месси в этом матче не удалось полностью раскрыться. Аргентинцы не потеряли шансы выйти в плей-офф, но теперь все зависит далеко не только от них. Расклады станут яснее после пятничной встречи исландцев (1 очко) и нигерийцев (0 очков). В последнем туре аргентинцы играют с нигерийцами, а хорваты - с исландцами. Сборная Аргентины вполне может рассчитывать на помощь уже вышедших в 1/8 финала хорватов, которым первое место, судя по всему, позволит избежать встречи с французами в первом же раунде плей-офф. Мбаппе связал поколения Досрочно вышла из своей группы и сборная Франции, которая в Екатеринбурге обыграла перуанцев со счетом 1:0. Победный мяч в первом тайме забил Килиан Мбаппе, который стал самым молодым автором гола сборной Франции на крупных турнирах (19 лет и 6 месяцев). Он же стал первым автором гола за сборную, родившимся после первой и единственной победы французов на чемпионате мира в 1998 году.

Жители Екатеринбурга были приятно удивлены многотысячной толпе перуанских болельщиков, которые устроили мини-карнавал перед матчем. На Урал приехали порядка 12 тысяч перуанцев, французов было значительно меньше. Перед началом матча на трибунах "Екатеринбург-Арены" пестрило от перуанских болельщиков, которые были одеты в цвета национального флага. Они на весь стадион гудели, пели песни и гнали свою команду вперед. Перуанцы не играли на чемпионатах мира 36 лет, и долгожданный турнир закончился для них уже после двух матчей. Поддержка болельщиков была одной из самых мощных и ярких на турнире, а команда показала интересный атакующий футбол. Но результата это не принесло - два поражения и ни одного забитого мяча. В этом плане много схожего у перуанцев и марокканцев, которые также досрочно лишились шансов на выход из группы. "Мы рассчитывали на другой результат, но мне не в чем упрекнуть футболистов. Мы выложились по максимуму в двух матчах. Мы планируем закончить на победной ноте участие в чемпионате", - сказал главный тренер перуанцев Рикардо Гарека. "Мы сделали все что нужно для того, чтобы одержать победу над командой Перу и выйти из группы, - отметил, в свою очередь, главный тренер французов Дидье Дешам. - У нас было больше возможностей в первом тайме, во втором мы не очень хорошо работали в нападении, нам пришлось сконцентрироваться на защите. В первом тайме было много хороших результатов, работали во втором тайме, чтобы закрепить его". Австралийцам полюбилась VAR Ранее в группе С прошел еще один матч - датчане и австралийцы в Самаре сыграли вничью (1:1). Сборная Дании открыла счет в самом начале первого тайма, гол на счету Кристиана Эриксена. Австралийцы отыгрались благодаря пенальти, реализованному Миле Единаком.

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