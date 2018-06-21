Кириченко: португальцы выглядят более удобными соперниками для россиян на ЧМ, чем испанцы

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с командой из группы В, где пока лидируют сборные Испании и Португалии, набравшие по четыре очка

ТАСС, 22 июня. Сборная Португалии выглядит более предпочтительным соперником в 1/8 финала чемпионата мира для российской команды, чем команда Испании. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России и посол чемпионата мира 2018 года Дмитрий Кириченко, слова которого приводит "Газета.Ru".

В 1/8 финала сборная России сыграет с одной из команд группы В. Если россияне займут первое место в группе, то они встретятся с командой, занявшей второе место в группе В, если сборная России станет второй, то сыграет с победителем группы В. После двух туров в группе В лидирует сборная Испании с четырьмя очками, португальцы, в активе которых также четыре очка, уступают по дополнительным показателям. Сборная Ирана занимает третье место (три очка), марокканцы очков не набрали и лишились шансов на выход в плей-офф.