Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Хорватии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины неожиданно проиграла команде Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира, поставив под угрозу свой выход в плей-офф турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватской команды. В первом матче турнира аргентинцы сыграли вничью с командой Исландии (1:1). В том матче пенальти не смог реализовать главная звезда команды Лионель Месси, который получил за это солидную порцию критики от мировой прессы. Хорваты же очень удачно стартовали с победы над нигерийцами (2:0). Несмотря на результаты первых матчей, сборная Аргентины подходила к игре против команды Хорватии в статусе явного фаворита. Неожиданный разгром С первых минут аргентинцы больше владели мячом, хорваты же спокойно действовали вторым номером, пытаясь ловить соперника на контратаках. Южноамериканцы имели несколько неплохих моментов, но до ударов в створ дело так и не дошло. На счету хорватской команды один точный удар по воротам соперника.

Во втором тайме хорваты стали действовать острее, что дало свои плоды на 53-й минуте. Грубую ошибку допустил аргентинский голкипер Вильфредо Кабальеро. Получив мяч от защитника, вратарь попытался выбить мяч в поле, но тот сорвался с ноги и угодил прямо в стоящего рядом форварда сборной Хорватии Анте Ребича, который не дал мячу опуститься на землю, выполнив техничный и точный удар в дальний угол. После забитого гола игра раскрылась, аргентинцы пытались организовать штурм, тем самым открывая свободные зоны в собственной защите. На 80-й минуте этим воспользовался Лука Модрич, которому удался роскошный по технике и точности удар. Полузащитник получил мяч от Брозовича, продвинулся в сторону штрафной и сумел послать мяч в левый от вратаря угол. Но на этом события матча не закончились, точку в игре поставил Иван Ракитич. Аргентинцы неудачно исполнили угловой удар, а хорваты сумели убежать в контратаку. Ракитич нанес удар из-за пределов штрафной, на него среагировал Кабальеро. Правда, голкипер не совсем удачно отбил мяч и его подобрал Матео Ковачич, который отдал передачу на Рактича. Ивану оставалось не промахнуться по практически пустым воротам, с чем он удачно справился.

Хорваты с шестью очками досрочно вышли в плей-офф, сумев повторить достижение 1998 года. Аргентинцы серьезно осложнили свое турнирное положение. Они занимают третье место в группе с одним очком в активе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе D, проведут очный матч в пятницу в Волгограде. Настроения болельщиков Болельщики Аргентины и Хорватии с самого утра поддерживали свои команды. Фанатов, которые устраивали настоящие песенные и танцевальные представления, можно было увидеть на подходах к стадиону, главных улицах города и даже в метро. Самые терпеливые караулили футболистов у гостиниц до их отъезда на стадион.

Очень много аргентинцев возле арены в Нижнем. Поют, веселятся - все как надо в общем pic.twitter.com/63hA682E5l — Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 21 июня 2018 г.

Ближе к матчу начала заполняться фан-зона, где игры чемпионата транслируются на больших экранах. Настроение собравшихся на протяжении встречи сборных менялось: на фоне хорватов, ликующих при каждом заброшенном мяче, аргентинцы становились мрачнее, а по окончании встречи некоторые из них плакали, сидя на асфальте. Похожая атмосфера царила на самом стадионе. Аргентинские фанаты начали покидать трибуны после третьего гола в ворота их команды, а крики практически стихли. В то же время хорваты "зарядились" успехом своей сборной, на одном из секторов после финального свистка как минимум десять человек сняли с себя футболки, оголив торс, и прыгали на месте. Лучшим игроком матча был признан Модрич, который пришел на специально организованную пресс-конференцию. Полузащитник отметил, что ему и его партнерам не стоит впадать в эйфорию после победы над столь сильным соперником. Время праздновать "Самая главная цель достигнута, мы вышли из группы. Не думаю, что должны быть чересчур самоуверенны, не должны поддаваться эйфории. Давайте останемся на поле, так сказать, и будем готовиться к следующим играм. Думаю, сможем сделать еще больше", - сказал он. Главный тренер хорватской команды Златко Далич призвал собравшихся журналистов отметить победу его подопечных. "Первые тридцать минут мы оборонялись, у нас был хороший блок в защите. Во время перерыва я сказал игрокам, что нужно повышать давление, знали, что защитники аргентинцев под нашим прессингом развалятся. Мы проанализировали тактику соперника, давайте радоваться победе", - сказал специалист.

Наставник аргентинской команды взял ответственность за поражение на себя, добавив, что сопернику удалось "выключить" Лионеля Месси из игры. "Мне хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле, но нам просто не удалось их найти. Хорватия - превосходная команда, когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане, мы были не в состоянии влиять на ситуацию, я расстроен результатом", - рассказал Хорхе Сампаоли. В микст-зоне игроки появились спустя час после окончания матча. Аргентицы прошли чуть ли не строем, проигнорировав просьбы журналистов об общении. Остановился лишь Хавьер Маскерано, который рассказал, что команда находится опустошенном состоянии. "Сейчас не лучшее время что-то анализировать, нужно просто пережить этот момент", - сказал футболист.

Прошло два часа после матча. Марадона одним из последних покидает арену в Нижнем pic.twitter.com/y5jO2WZico — Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 21 июня 2018 г.