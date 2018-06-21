Кириченко: Черчесов ответил игрой сборной России на незаслуженную критику

Черчесов стал первым главным тренером в истории российского футбола, который привел национальную команду к двум победам на чемпионатах мира

ТАСС, 22 июня. Главного тренера сборной России Станислава Черчесова критиковали много и не всегда заслуженно, он ответил на критику результатом российской команды. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России и посол чемпионата мира 2018 года Дмитрий Кириченко, слова которого приводит "Газета.Ru" .

Сборная России на домашнем чемпионате мира стартовала с побед над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Черчесов стал первым главным тренером в истории российского футбола, который привел национальную команду к двум победам на чемпионатах мира. Сборная России досрочно вышла в плей- офф турнира.

"Главного тренера сборной России критиковали часто и не всегда заслуженно. Порой негативные высказывания в адрес Черчесова были ничем не мотивированы. Тренер же мог ответить своим критикам только результатом, и он это сделал", - заявил Кириченко.

В следующем матче 25 июня сборная России в Самаре сыграет с командой Уругвая. Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.