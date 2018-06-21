Ловрен: футболисты сборной Хорватии доказали, что Месси можно остановить

Хорватская команда одержала крупную победу над аргентинцами со счетом 3:0 в матче второго тура группы D

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии в матче чемпионата мира с командой Аргентины доказали, что можно остановить капитана аргентинцев Лионеля Месси. Такое мнение журналистам высказал хорватский защитник Деян Ловрен.

Сборная Хорватии по футболу одержала крупную победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Матч группы D состоялся в Нижнем Новгороде.

"Мы показали хорошее качество игры, поэтому заслужили эту победу. Мы упростили себе задачу перед последней игрой в группе с исландцами благодаря сегодняшнему результату. Но нам хочется закончить групповую стадию на первом месте", - сказал Ловрен.

"В первом тайме у нас было не так много возможностей, но мы отлично использовали наши шансы во втором. Мы отлично защищались всем коллективом, все самоотверженно бросались под мяч, мы показали себя хорошей командой. Месси - лучший игрок мира, но его можно остановить, и мы это доказали", - заключил защитник хорватской команды.

Сборная Хорватии набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии Ростове-на-Дону (26 июня).