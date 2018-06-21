Чорлука: футболисты сборной Хорватии надеются сыграть с командой России на ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Хорватии надеются сыграть с командой России на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил журналистам защитник хорватской сборной и московского "Локомотива" Ведран Чорлука.
Сборная Хорватии в четверг одержала крупную победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.
"Результаты показали, что сборная России играет очень хорошо, надеюсь, мы встретимся в плей-офф", - сказал Чорлука.
"У нас была уверенность после первой игры, мы знали, что соперник будет нервничать. Использовали свой шанс, забив гол, а после этого еще два мяча. Очень красивый стадион в Нижнем Новгороде, для меня очень удачный", - рассказал игрок московского "Локомотива".
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.