Чорлука: футболисты сборной Хорватии надеются сыграть с командой России на ЧМ

В четверг хорваты крупно обыграли команду Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группы D и досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Хорватии надеются сыграть с командой России на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил журналистам защитник хорватской сборной и московского "Локомотива" Ведран Чорлука.

Сборная Хорватии в четверг одержала крупную победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.

"Результаты показали, что сборная России играет очень хорошо, надеюсь, мы встретимся в плей-офф", - сказал Чорлука.

"У нас была уверенность после первой игры, мы знали, что соперник будет нервничать. Использовали свой шанс, забив гол, а после этого еще два мяча. Очень красивый стадион в Нижнем Новгороде, для меня очень удачный", - рассказал игрок московского "Локомотива".

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.