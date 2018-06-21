Врсалько: футболисты сборной Хорватии заслужили победу в матче с аргентинцами

Защитник хорватов считает необходимым сохранить модель игры своей команды и "фокусироваться на каждом отдельном предстоящем матче"

Сборная Хорватии по футболу одержала крупную победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии заслужили победу в матче чемпионата мира с командой Аргентины. Такое мнение журналистам высказал защитник хорватской сборной Шиме Врсалько.

"Сегодня были моменты, которые нужно исправить. Но мы заслужили победу, мы были лучше. Сейчас нужно остаться сконцентрированными, отдохнуть. Я видел, как аргентинцы падают и плачут, в следующем матче им нужно выжать из себя максимум, чтобы пройти группу", - сказал футболист.

Он считает необходимым сохранить модель игры своей команды и "фокусироваться на каждом отдельном предстоящем матче".

Сборная Хорватии набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону.