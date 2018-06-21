Маскерано: футболисты сборной Аргентины опустошены после поражения в матче ЧМ от хорватов

Полузащитник отметил, что сейчас нужно пережить этот момент и двигаться дальше

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу опустошена после поражения в матче чемпионата мира с командой Хорватии. Такое мнение журналистам высказал полузащитник аргентинской команды Хавьер Маскерано. В четверг сборная Аргентины уступила команде Хорватии со счетом 0:3 в матче второго тура группового этапа. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.