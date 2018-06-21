Маскерано: футболисты сборной Аргентины опустошены после поражения в матче ЧМ от хорватов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу опустошена после поражения в матче чемпионата мира с командой Хорватии. Такое мнение журналистам высказал полузащитник аргентинской команды Хавьер Маскерано.
В четверг сборная Аргентины уступила команде Хорватии со счетом 0:3 в матче второго тура группового этапа. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
"Мы опустошены. Сейчас не лучший момент что-то анализировать. Нужно просто пережить этот момент", - сказал Маскерано.
Хорваты с шестью очками досрочно вышли в плей-офф. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе D, проведут очный матч в пятницу в Волгограде.
В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии 26 июня в Санкт- Петербурге.