В Ростове-на-Дону гостей "Шолохов-центра" научат печь пирожки с картошкой по старинным рецептам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики, прибывшие на чемпионат мира по футболу в России, в пятницу смогут посетить выставки художников, концерты популярной, русской народной и классической музыки, а также узнать об истории футбола и научиться печь пирожки с картошкой по старым рецептам.

Кофе, пирожки и гусли

В нескольких российских городах 22 июня - предматчевый день. В Ростове-на-Дону в преддверии игры своих сборных болельщики из Мексики и Южной Кореи успеют прогуляться по городу и посетить музеи. К примеру, в культурно-выставочном центре "Донская казачья гвардия" иностранцев угостят кофе с селедкой и расскажут об истории казачества, а в "Шолохов-центре" гостей научат печь пирожки с картошкой по старинным рецептам, чтобы кроме впечатлений и сувениров иностранцы могли увезти с собой и практические навыки.

В Сочи, где в субботу сыграют команды Германии и Швеции, поддержать футболистов приехали австрийское трио Salzburger Saitenklang ("Звучание струн Зальцбурга") и российский камерный оркестр гусляров имени Любови Жук. В парке науки и искусства образовательного центра "Сириус" они дадут совместный концерт, который назвали "Русские гусли и австрийская цитра".

"Коллективы представят произведения русских и зарубежных классиков - Антонио Вивальди, Иоганна Штрауса, Дмитрия Шостаковича… Наряду с шедеврами классической музыки будут исполнены авторские произведения Вилфрида Шафра и фольклорная музыка России и Австрии", - рассказали в пресс- службе образовательного центра "Сириус".

Уральский "индастриал" и самарский модерн

В Екатеринбург в пятницу прибывают команды Японии и Сенегала. Их встреча на "Екатеринбург-Арене" состоится 24 июня. Болельщиков же ждут в "Ельцин Центре" на лекции французского профессора Поля Диечи, который расскажет об истории спорта в контексте международных отношений. В Доме художника специально к ЧМ-2018 открылась выставка "Спорт", там молодые уральские художники представят свое видение разных видов спорта.

Одна из участниц проекта Марианна Федорова - иллюстратор, чьи открытки с изображением городов, принимающих матчи чемпионата мира, тысячными тиражами выпустила "Почта России". "На выставке есть моя работа, где изображен екатеринбургский стадион в начальной фазе своего строительства - остов и множество кранов. Это 2016 год, суровый и индустриальный стиль", - рассказала она ТАСС.

Тем болельщикам, которым захочется прогуляться по Самаре, можно посоветовать почаще смотреть в небо - в городе стартовал проект "Модерн в облаках". Гостям чемпионата планируется показать самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Привлекая внимание туристов, над 18-ю зданиями начала ХХ века будут висеть наполненные гелием шары четырехметрового диаметра, на каждом из которых будет обозначено название архитектурного объекта, а также даны его графическое изображение и год постройки.

Пятница на фестивале болельщиков в Казани начнется с концертной программы "Легенды футбола", которая расскажет о разных поколениях и звездах этого вида спорта. "Словно на машине времени зрители путешествуют по десятилетиям благодаря видеодневнику фаната о звездах футбола, легендарных матчах, личностях за последние десятилетия", - рассказывают организаторы программы.

Футбольные истории

Футбольная тема в дни чемпионата захватила и музеи. В частности, в Мордовском республиканском музее им. Воронина развернута выставка, на которой представлены все официальные плакаты ЧМ по футболу, а в музее им. Степана Эрьзи можно будет посмотреть работы бразильского фотографа Кайо Вилелы в рамках выставки "Футбол! Football!", посвященной этой игре в городах-хозяевах мирового первенства.

Другая футбольная выставка под названием "Гол" проходит в Центре современного искусства "Арсенал" в Нижнем Новгороде. Посетители увидят портреты Льва Яшина и Пеле, Диего Марадоны и Олега Блохина, Зинедина Зидана и Оливера Кана, смогут заново пережить триумфы и поражения великих игроков и лучших команд планеты. Музейная часть выставки составлена из уникальных архивных снимков трех поколений спортивных фотографов: Николая, Марии и Евгения Волковых, которые фиксировали на пленке жизнь советского футбола с 1920-х годов. Часть коллекции Волковых, включающей более 40 тыс. фотографий, будет показана впервые.

Музыка на любой вкус

Главные события культурной программы чемпионата мира в Калининграде развернутся в фан-зоне на площади у Дома Советов. Между трансляциями матчей выступят музыкальные коллективы, будут работать зоны настольного футбола, а вечером состоится концерт популярной группы "Город 312".

Фестиваль болельщиков на площади Южного мола морпорта в Сочи откроет песенно-инструментальный ансамбль "Кудрина". В концертно-филармоническом объединении курорта отметили, что артисты покажут на площадке народное вокальное искусство России, в том числе музыкальный фольклор разных регионов России (Псков, Архангельск, Белгород, Сибирь, Рязань), учитывая местные особенности и своеобразие диалекта, характера исполняемых песен.

В Санкт-Петербурге в пятницу вечером в клубе Aurora Concert Hall состоится концерт ко дню рождения Виктора Цоя. Перед публикой выступят первый директор коллектива и организатор его первых стадионных концертов Юрий Белишкин, группа "Фильм" с музыкантами клуба-музея "Камчатка" - бывшей котельной, где работал Цой. На концерте прозвучат песни "Кино" в исполнении детей, и будут показывать фильм "Конец каникул" и редкие видеокадры на большом экране.

Фестиваль болельщиков в Волгограде, где в пятницу сыграют Исландия и Нигерия, также подготовил концерты народных, джазовых, эстрадных исполнителей и даже симфонической музыки, а в Казани после перерыва на трансляцию матча Бразилия – Коста-Рика, сцену займут лучшие эстрадные коллективы города и всей Республики Татарстан.