Тренер сборной Аргентины извинился перед фанатами за поражение в матче с командой Хорватии

Хорхе Сампаоли также выразил сожаление, что не получилось создать голевых моментов для форварда Лионеля Месси

Сборная Аргентины по футболу уступила команде Хорватии со счетом 0:3 в матче второго тура группового этапа.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли принес извинения болельщикам за поражение в матче чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Об этом он сообщил журналистам после встречи, проходившей на стадионе в Нижнем Новгороде.

"Я хотел бы попросить прощение у болельщиков. Я отвечаю за данный результат, очень расстроен, мне больно осознавать поражение. Мы не нашли возможности противостоять хорватам", - сказал специалист.

Он также выразил сожаление, что не получилось создать голевых моментов для форварда Лионеля Месси. "Месси - капитан, лидер команды, мы не смогли создать такие ситуации, в которых ему было комфортно играть", - заметил Сампаоли.

Тренерский штаб сборной Аргентины намерен детально проанализировать прошедший матч и подготовиться к следующей игре. "Осталась одна игра, нужно максимум вложиться, чтобы заработать три очка. Хотелось бы, чтобы сборная Аргентины продолжила выступление в чемпионате", - добавил тренер.

Хорваты с шестью очками досрочно вышли в плей-офф. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе D, проведут очный матч в пятницу в Волгограде.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии 26 июня в Санкт- Петербурге.