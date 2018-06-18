Поклонники сборной Бразилии последние дни следили за состоянием лидера команды Неймара

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Три матча группового этапа в Волгограде, Калининграде и Санкт-Петербурге состоятся в пятницу на чемпионате мира по футболу в России. Сборная Сербии может обеспечить себе место в 1/8 финала, пятикратные победители турнира бразильцы могут крайне усложнить себе задачу по выходу в плей-офф, а нигерийцы и вовсе лишиться шансов на продолжение борьбы. В стартовом матче бразильцы неожиданно для многих сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1) в рамках группы E. Если команда не сможет в пятницу переиграть и костариканцев, то не оставит себе шансов - в заключительном туре нужно будет побеждать сербов, которые привезли на турнир очень крепкую команду.

Признал это и главный тренер швейцарцев Владимир Петкович. "Чтобы выиграть, надо максимально подстроиться под противника - сербы сейчас на ходу", - заявил он. Костариканцы, которые хотят повторить успех чемпионата мира в Бразилии, где команда почти в таком же составе добралась до четвертьфинала, не имеют право на ошибку в пятницу - поражение лишит их шансов на плей-офф. Переживания по Неймару Поклонники сборной Бразилии последние дни следили за состоянием лидера команды Неймара. Во вторник нападающий пропустил тренировку из-за ушиба лодыжки. Накануне встречи главный тренер Тите сообщил, что команда форсировала восстановление Неймара. "Это не жертва ради чемпионата мира, ценностями мы жертвовать не будем, это не по-человечески", - в то же время подчеркнул он.

Тите сообщил, что команда сыграет тем же составом, что в первом матче, но "немного по-другому". Он остался доволен действиями обороны в матче со швейцарцами, но отметил, что команде необходимо добавить в реализации моментов. "Эта игра решающая, нужно вносить коррективы, чтобы был результат, надо использовать все шансы", - объяснил он. Особая тема для гостей Санкт-Петербурга, в котором пройдет встреча (15:00 мск), - белые ночи, а для футболистов это важный фактор в вопросе соблюдения режима. "Мы к такому не привыкли, но с нами уже говорили на эту тему врачи, вчера мы пришли достаточно поздно, поэтому нам сказали, чтобы все выключили планшеты и телефоны, ведь мы должны постараться уснуть", - рассказал бразилец Тьяго Силва, который будет капитаном команды предстоящем матче (главный тренер команды предпочитает отдавать капитанскую повязку разным игрокам каждый новый матч). "Очень непривычно и странно, но здорово - новый опыт, которого у нас еще не было, в 22:30 - 23:00 приходится плотно задергивать занавески - иначе не уснуть", - поделился нападающий костариканцев Брайан Руис. Шанс для исландцев и нигерийцев Сербы и швейцарцы встретятся в Калининграде (21:00). У швейцарцев под вопросом участие одного из лидеров команды Валяна Бедрами, который испытывает проблемы с приводящей мышцей. В целом, по словам Петковича, команда еще не определилась со стартовым составом. Сербы, как и в Самаре, наверняка получат особую поддержку трибун. "После того, что было в Самаре, мы поняли, что российские болельщики с нами", - признался полузащитник команды Душан Тадич. Сербская сборная отвечает взаимностью: в интернете очень популярно видео, на котором балканцы всей командой поддерживают россиян в матче с египтянами (3:1).

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