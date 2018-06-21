Помимо почетных гостей и послов чемпионата мира на открытие Парка футбола были приглашены воспитанники детско- юношеских спортивных школ и футбольных академий

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Парк футбола чемпионата мира 2018 года, который открылся в четверг на Красной площади, в первый день работы посетило 22110 гостей, это стало рекордным показателем за время работы фестиваля в городах турнира. Об этом ТАСС сообщили организаторы Парка. Почетными гостями церемонии открытия стали вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, а также чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс.

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Дворкович отметил, что Парк футбола станет еще одним местом праздника для болельщиков со всего мира. "Мы все одна команда: правительство, оргкомитет, ФИФА, журналисты, и я уверен, что наша команда точно победит. Мы стараемся сделать так, чтобы всем было комфортно. Уже около двух с половиной миллионов человек прошли через фан-зоны, и сегодня, открывая Парк футбола, я уверен, что это место станет еще одной территорией праздника для болельщиков со всего мира", - сказал он. Футбольная сказка в центре столицы Помимо почетных гостей и послов чемпионата мира на открытие Парка футбола были приглашены воспитанники детско-юношеских спортивных школ и футбольных академий. Перед торжественной церемонией открытия им были вручены специальные подарки с символикой мирового первенства, а после им предоставили возможность сыграть в футбол на главной площади страны. Своими впечатлениями об открытии Парка футбола с корреспондентом ТАСС поделился воспитанник футбольного клуба "Строгино" Артем Прохашинский. "Очень здорово, что в Москве открылся такой парк. Сегодня мы пришли сюда с тренером, а уже в выходные я приведу сюда папу с мамой. Я уверен, что каждый из моей семьи найдет что-то интересное для себя", - сказал Артем.

Чемпионат мира на Красной площади в Москве. Полуфинальный матч между сборной Узбекистана и Сборной СНГ#ЧМ2018 #WC18 #Russia pic.twitter.com/NHwDSriGOc — Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) June 21, 2018

Примерно час спустя после торжественной церемонии открытия двери парка распахнулись для всех желающих. Жители и гости Москвы, а также болельщики со всего мира на главной площади страны смогли попробовать забить роботу-вратарю, проверить меткость на футбольных симуляторах "Бомбардир" или "Быстропас". Особую атмосферу в Парке создавал официальный талисман чемпионата мира - волк Забивака, с которым могли сфотографироваться все желающие. Кроме того, для посетителей Парка был подготовлен особый сюрприз: все города-организаторы турнира были представлены ледовыми скульптурами в специальном павильоне "Зима", температура в котором была минус четыре градуса. Свою лепту в общее веселье вносил и павильон от официальных спонсоров чемпионата мира по футболу, где все гости смогли поучаствовать в конкурсах на скорость бега, викторинах на знание футбола, примерить шлем виртуальной реальности, а также сфотографироваться или снять особое видео с призом лучшему игроку матча. В центре павильона был выставлен Кубок чемпионата мира по футболу, к которому выстроилась огромная очередь уже спустя час после открытия парка. Своими впечатлениями от открытия Парка футбола поделились и болельщики сборной Марокко Этах и Саид. "Парк футбола - это просто что-то невероятное. Такое ощущение, что попал в детскую сказку, осуществил все футбольные мечты детства и вернулся обратно. Можно с уверенностью сказать, что Россия прекрасно организовала чемпионат мира, нам все очень нравится, и мы советуем всем, кто еще не приехал, срочно паковать рюкзак, покупать билеты и приезжать на этот футбольный праздник, ведь такого больше не будет", - говорили собеседники, перебивая друг друга. Чемпионат мира на Красной площади Болельщицы сборной Колумбии Анна и Элен отметили, что посетив парк футбола, они находятся в неимоверном восторге. "Честно говоря, мы впервые видим такой огромный парк, который посвящен чемпионату мира по футболу. За нашими хрупкими плечами мировое первенство в России - уже третий огромный турнир, но такого великолепного праздника еще не было нигде. Самый крутой павильон - это там где холодно, нам сказали, что в нем минус четыре градуса, но ощущения были настолько позитивные, что просто не описать словами. Если сравнивать с золотой пробой, то на этот Парк можно смело ставить отметку в три девятки", - сказала Анна. За два часа до закрытия футбольного парка, группа энтузиастов в лице болельщиков сборной Туниса организовала импровизированный чемпионат мира по футболу, в котором приняли участие сборные СНГ, Узбекистана, Европы и Туниса. Матчи проводились до одного гола в импровизированные ворота, которые были составлены из рюкзаков. Несмотря на маленькое пространство для игры, турнир собрал особое внимание гостей парка, а победителем импровизированного чемпионата мира стала сборная СНГ, которая в финале обыграла команду Туниса по пенальти со счетом 4:3.