Футбольная сказка в центре столицы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Парк футбола чемпионата мира 2018 года, который открылся в четверг на Красной площади, в первый день работы посетило 22110 гостей, это стало рекордным показателем за время работы фестиваля в городах турнира. Об этом ТАСС сообщили организаторы Парка.
Почетными гостями церемонии открытия стали вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, а также чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс.
Дворкович отметил, что Парк футбола станет еще одним местом праздника для болельщиков со всего мира. "Мы все одна команда: правительство, оргкомитет, ФИФА, журналисты, и я уверен, что наша команда точно победит. Мы стараемся сделать так, чтобы всем было комфортно. Уже около двух с половиной миллионов человек прошли через фан-зоны, и сегодня, открывая Парк футбола, я уверен, что это место станет еще одной территорией праздника для болельщиков со всего мира", - сказал он.
Помимо почетных гостей и послов чемпионата мира на открытие Парка футбола были приглашены воспитанники детско-юношеских спортивных школ и футбольных академий. Перед торжественной церемонией открытия им были вручены специальные подарки с символикой мирового первенства, а после им предоставили возможность сыграть в футбол на главной площади страны.
Своими впечатлениями об открытии Парка футбола с корреспондентом ТАСС поделился воспитанник футбольного клуба "Строгино" Артем Прохашинский. "Очень здорово, что в Москве открылся такой парк. Сегодня мы пришли сюда с тренером, а уже в выходные я приведу сюда папу с мамой. Я уверен, что каждый из моей семьи найдет что-то интересное для себя", - сказал Артем.
Чемпионат мира на Красной площади в Москве. Полуфинальный матч между сборной Узбекистана и Сборной СНГ#ЧМ2018 #WC18 #Russia pic.twitter.com/NHwDSriGOc— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) June 21, 2018
Примерно час спустя после торжественной церемонии открытия двери парка распахнулись для всех желающих. Жители и гости Москвы, а также болельщики со всего мира на главной площади страны смогли попробовать забить роботу-вратарю, проверить меткость на футбольных симуляторах "Бомбардир" или "Быстропас". Особую атмосферу в Парке создавал официальный талисман чемпионата мира - волк Забивака, с которым могли сфотографироваться все желающие. Кроме того, для посетителей Парка был подготовлен особый сюрприз: все города-организаторы турнира были представлены ледовыми скульптурами в специальном павильоне "Зима", температура в котором была минус четыре градуса.
Свою лепту в общее веселье вносил и павильон от официальных спонсоров чемпионата мира по футболу, где все гости смогли поучаствовать в конкурсах на скорость бега, викторинах на знание футбола, примерить шлем виртуальной реальности, а также сфотографироваться или снять особое видео с призом лучшему игроку матча. В центре павильона был выставлен Кубок чемпионата мира по футболу, к которому выстроилась огромная очередь уже спустя час после открытия парка.
Своими впечатлениями от открытия Парка футбола поделились и болельщики сборной Марокко Этах и Саид. "Парк футбола - это просто что-то невероятное. Такое ощущение, что попал в детскую сказку, осуществил все футбольные мечты детства и вернулся обратно. Можно с уверенностью сказать, что Россия прекрасно организовала чемпионат мира, нам все очень нравится, и мы советуем всем, кто еще не приехал, срочно паковать рюкзак, покупать билеты и приезжать на этот футбольный праздник, ведь такого больше не будет", - говорили собеседники, перебивая друг друга.
Болельщицы сборной Колумбии Анна и Элен отметили, что посетив парк футбола, они находятся в неимоверном восторге. "Честно говоря, мы впервые видим такой огромный парк, который посвящен чемпионату мира по футболу. За нашими хрупкими плечами мировое первенство в России - уже третий огромный турнир, но такого великолепного праздника еще не было нигде. Самый крутой павильон - это там где холодно, нам сказали, что в нем минус четыре градуса, но ощущения были настолько позитивные, что просто не описать словами. Если сравнивать с золотой пробой, то на этот Парк можно смело ставить отметку в три девятки", - сказала Анна.
За два часа до закрытия футбольного парка, группа энтузиастов в лице болельщиков сборной Туниса организовала импровизированный чемпионат мира по футболу, в котором приняли участие сборные СНГ, Узбекистана, Европы и Туниса. Матчи проводились до одного гола в импровизированные ворота, которые были составлены из рюкзаков. Несмотря на маленькое пространство для игры, турнир собрал особое внимание гостей парка, а победителем импровизированного чемпионата мира стала сборная СНГ, которая в финале обыграла команду Туниса по пенальти со счетом 4:3.
Болельщики сборной Туниса зажигают #НикольскиеОгни#Москва #WC18 #WorldCup pic.twitter.com/Z4wdtUUvnj— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) June 21, 2018
После поражения своей команды эмоциями от Парка и турнира поделился болельщик сборной Туниса Хамид Ахмадитар. "Несмотря на поражение в финале, я абсолютно не расстроен, ведь сегодня победил спорт. Мне очень нравится Парк футбола, особенно понравилось играть в "кикер", где я обыграл всех своих друзей и "Забей вратарю", где я был точен три раза из трех. Хотелось бы поблагодарить всех, кто был причастен к созданию этого большой площадки, а завтра я вернусь сюда еще раз", - сказал Хамид.
После закрытия парка многие из гостей парка организованно прошли на Никольскую улицу, где уже по сложившейся традиции проходят активные гуляния болельщиков из разных стран. Парк футбола на Красной площади в Москве продолжит свою работу до 15 июля и будет открыт для всех желающих с 10:00 до 22:00.
Свой путь Парк футбола начал 24 марта в Сочи, его посетил бывший футболист сборной Португалии Нуну Гомеш, Ростов-на-Дону посетил экс-форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, в Волгоград приезжал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. В Саранске гостил экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель, в Самаре - бывший защитник сборной Колумбии Иван Кордоба, в Екатеринбурге - чемпион мира - 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостем парка в Казани был бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, в Нижнем Новгороде - экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, в Санкт-Петербурге - участник трех чемпионатов мира аргентинец Эрнан Креспо, а в Калининграде гостем стал двукратный чемпион мира бразилец Кафу.
Чемпионата мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.