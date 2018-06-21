Тренер: Месси не удалось раскрыться в матче сборной Аргентины с командой Хорватии на ЧМ

Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Форвард Лионель Месси не смог раскрыться в матче сборной Аргентины с командой Хорватии на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил журналистам после встречи главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.

Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.

"Это поражение в том числе и моя ответственность. Мне всегда хотелось найти лучшие игровые позиции для футболистов на поле. Нам просто не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат. Хорватия - превосходная команда, когда противник открыл счет, нам было сложно в эмоциональном плане, мы были не в состоянии влиять на ситуацию, я расстроен результатом", - сказал он.

Тренер добавил, что названные недостатки "не дали Месси полностью раскрыться".

Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в квартете D, проведут очный матч в пятницу в Волгограде.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии 26 июня в Санкт- Петербурге.