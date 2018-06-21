Египетская футбольная ассоциация обсудит продление контракта с тренером Купером после ЧМ

На турнире сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1) и России (1:3) и уже лишилась шансов на выход в плей-офф

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) обсудит вопрос продления контракта с главным тренером национальной команды Эктором Купером после окончания чемпионата мира в России. Об этом журналистам сообщил президент ЕФА Хани Абу Рида.

На турнире сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1) и России (1:3) и уже лишилась шансов на выход в плей-офф. Последний матч на групповом этапе египтяне проведут 25 июня в Волгограде против команды Саудовской Аравии. Контракт с 62-летним специалистом рассчитан до 30 июня. По данным СМИ, аргентинец покинет пост главного тренера сборной.

"Для этих разговоров у нас не было повода. У Эктора Купера есть работа, которую он должен закончить на чемпионате мира. У него очень важный следующий матч, и все кто имеет отношение к администрации, не поднимали данную тему. Продление контракта мы обсудим после чемпионата", - отметил глава ЕФА, отвечая на вопрос журналиста о возможном увольнении Купера.

Команда Египта во время чемпионата мира базируется в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, которая открылась в Грозном в марте 2018 года. Она находится рядом с тренировочной базой "Ахмат-Арена", где в четверг команда провела открытую для СМИ тренировку.