Тренер Далич: сборная Хорватии по футболу хорошо изучила тактику аргентинцев

Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии изучила тактику соперников и начала более активно прессинговать игроков команды Аргентины после первого тайма матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам главный тренер хорватской команды Златко Далич.

Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.

"Первые тридцать минут мы оборонялись, у нас был хороший блок в защите. Во время перерыва я сказал игрокам, что нужно повышать давление, знали, что защитники аргентинцев под нашим прессингом развалятся. Мы проанализировали тактику соперника, давайте радоваться победе", - сказал тренер.

"Мы сделали очень много, вышли из группы после двух матчей, противостояли лучшему игроку сборной Аргентины Лионелю Месси, забили три гола. В течение последних дней мы не занимались тактикой, я хотел освободить игроков от стресса, чтобы им было приятно выходить на поле", - добавил Далич.

Сборная Хорватии набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону.