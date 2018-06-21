Модрич: хорватские футболисты не хотят поддаваться эйфории после победы над аргентинцами

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии не намерены поддаваться эйфории после победы над аргентинцами в матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам полузащитник сборной Хорватии, признанный лучшим игроком матча, Лука Модрич.

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы D прошла в Нижнем Новгороде.

"Самая главная цель достигнута, мы вышли из группы. Не думаю, что должны быть чересчур самоуверенны, не должны поддаваться эйфории. Давайте останемся на поле, так сказать, и будем готовиться к следующим играм. Думаю, сможем сделать еще больше", - сказал он.

Модрич добавил, что футболисты пытались изолировать самого "опасного игрока противника" - форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. "Мы хотели, чтобы к Месси не попадал мяч", - сказал он.

Сборная Хорватии набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону.