Единственный гол в матче забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 34-й минуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборные Перу и Франции провели напряженный матч группового этапа чемпионата мира по футбол в Екатеринбурге. Игра проходила при непростых погодных условиях и завершилась победой французов со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 34-й минуте. Форвард, которому 19 лет и шесть месяцев, стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции, забившим гол на чемпионате мира или Европы.

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Команда Франции набрала шесть очков в двух матчах и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Перу после двух поражений потеряла шансы на выход из группы. Ранее шансов на участие в плей-офф уже лишились команды Египта, Саудовской Аравии и Марокко. В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Дании в Москве на стадионе "Лужники". Перуанцы встретятся с австралийцами на стадионе "Фишт" в Сочи. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся в 17:00 мск. Незаметные французы Жители Екатеринбурга были приятно удивлены многотысячной толпе перуанских болельщиков, которые устроили мини-карнавал перед матчем сборных Франции и Перу. Многотысячная толпа под звуки оркестра, под бой барабанов и гул рожков двигалась к "Екатеринбург-Арене". Перуанцы обнимались, желали победы своей команде и делали ставки. Большинство перуанцев ставили на голы нападающих своей команды Джефферсона Фарфана и Паоло Герреро.

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"Перу выиграет - 3:0, при этом два гола точно забьет Герреро. Еще хотя бы один гол наверняка забьет Фарфан", - рассказал один из перуанцев. Уральские фанаты также болели за команду Перу, многие нарисовали на лице национальный флаг этой страны. "Эта команда очень нравится, будем сегодня болеть только за них", - сказал Вячеслав Светлаков из уральского города Озерска. Добавил оптимизма перуанцам и тренер национальной сборной Рикардо Гарека, который за сутки до матча на пресс- конференции отметил, что его команда будет для французов "крепким орешком". По предварительным данным, в Екатеринбург на матч сборных Перу и Франции приехали порядка 12 тысяч перуанцев, французов было значительно меньше. Перед началом матча на трибунах "Екатеринбург-Арены" пестрило от перуанских болельщиков, которые были одеты в цвета национального флага. Они на весь стадион гудели и пели песни, иногда от этого шума закладывало в ушах, перуанцы гнали свою команду вперед. Тучи, дождь и желтые карточки Матч проходил в непростых погодных условиях для привыкших к теплу футболистов из Перу и Франции. На момент начала матча в городе было плюс 13 градусов, периодически шел дождь, дул пронизывающий северный ветер. Несмотря на апрельскую погоду в конце июня, на футбольном поле было жарко. Спортивные комментаторы из Перу стоя передавали информацию с футбольного матча, периодически хватаясь за голову от нереализованных голевых моментов. После игры тренер сборной Перу Рикардо Гарека отметил, что таких моментов было предостаточно, был даже штрафной удар, но "перуанцев преследовали неудачи", они "не смогли реализовать голевые моменты".

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