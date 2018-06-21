Погба: сборной Франции важно было сыграть компактно в матче ЧМ с командой Перу

Сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборной Франции важно было сыграть дисциплинированно и компактно в матче с командой Перу в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам полузащитник французской команды Поль Погба.

Сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0. Встреча группы С прошла в Екатеринбурге. Единственный гол забил Килиан Мбаппе на 34-й минуте.

"Мы очень довольны победой. Это хорошее достижение для команды, нам было важно выиграть, а также важно было сыграть компактно. Мы выиграли первые две игры [группового этапа], многие большие команды не смогли этого сделать", - сказал Погба.

Он добавил, что счастлив играть с Н'Голо Канте в одной команде. "Если честно, в футбол играть гораздо легче с таким игроком, как он", - подчеркнул полузащитник.

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан отметил, что выиграть у сборной Перу было сложно, отметив силу соперника. "И защитники, и нападающие сильно играли. У нас были возможности и в первом тайме, и во втором. Неплохо играли, были возможности, но то, что они не были реализованы, это другой разговор", - сказал Варан, добавив, что в России "классная атмосфера и очень хорошая поддержка".

Французская сборная стала третьей командой на турнире, которая досрочно вышла в 1/8 финала после россиян и уругвайцев. В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Дании в Москве на стадионе "Лужники" 26 июня.