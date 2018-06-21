Сборная Хорватии со счетом 3:0 разгромила команду Аргентины в матче группы D

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В четверг сборная Хорватии со счетом 3:0 разгромила команду Аргентины в матче группы D. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

32-летний Модрич забил гол в матче с аргентинцами, который стал для него вторым на турнире. Также полузащитник "Реала" второй раз был признан лучшим игроком матча. Ранее он получил эту награду после игры с нигерийцами (2:0).

В следующем матче сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону.