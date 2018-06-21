Сборы российских кинопрокатчиков снизились после начала ЧМ-2018

В частности, по данным Фонда Кино, боевик "Мир Юрского периода 2" за первую неделю проката с 7 по 14 июня собрал около 700 млн рублей, а за 14-20 июня - только 210 млн

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Стартовавший 14 июня первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу обусловил снижение сборов отечественного кинопроката, говорится в опубликованном в четверг отчете Фонда Кино.

В частности, как следует из документа, американский фантастический боевик "Мир Юрского периода 2" за первую неделю проката с 7 по 14 июня собрал около 700 млн рублей, тогда как за 14-20 июня - примерно 210 млн рублей.

"Мир Юрского периода 2" потерял больше 65% стартовых сборов и после двух недель проката не преодолел рубеж в 1 млрд рублей. На снижение сборов повлиял как спорный "сарафан" сиквела, так и стартовавший чемпионат мира по футболу", - отмечается в отчете.

Также упали сборы фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Вышедшая в прокат одновременно с "Миром Юрского периода 2" картина в первую неделю собрала 45,5 млн рублей, во вторую - почти 17 млн рублей.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.