Гальесе: сборной Перу не хватило опыта в матче ЧМ с командой Франции

В четверг перуанцы потерпели второе поражение на групповом этапе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Перу по футболу Педро Гальесе считает, что его команде не хватило опыта для более удачного выступления в матче чемпионата мира по футболу с французами на "Екатеринбург-Арене". Об этом он рассказал журналистам после игры.

В четверг перуанцы потерпели второе поражение на групповом этапе, уступив команде Франции со счетом 0:1, и лишились шансов на выход в плей-офф.

"Наверное, не хватило опыта. Мы на самом деле хорошо играли, сделали все, что смогли. Мы рады, что в принципе участвуем в чемпионате", - сказал Гальесе. Он отдельно поблагодарил перуанских болельщиков за поддержку.

В первой игре на турнире сборная Перу уступила с таким же счетом датчанам. В своем последнем матче на турнире перуанцы сыграют с австралийцами на стадионе "Фишт" в Сочи 26 июня.