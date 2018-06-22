Большим спросом у болельщиков из Аргентины и Хорватии пользовалось огуречное варенье, которое варят суздальские повара

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Иностранные гости в Нижнем Новгороде свели на нет запасы варенья из огурцов на фестивале "Гастрономическая карта России", который проходил в рамках чемпионата мира по футболу.

"Символом нашего ресторана является огуречное варенье, это угощение варят суздальские повара. Иностранцы от него в восторге и все запасы уже исчерпаны", - сказала одна из участниц фестиваля Наталья Котова.

По ее словам, это блюдо пользовалось большим спросом в основном у аргентинцев и хорватов, которые приехали на матч своих сборных.

Ливанский кофе и кетчуп из свеклы

Аргентинские болельщики с удовольствием пробовали ливанский кофе от местных бариста. Готовили напиток так, как принято в Ливане - в турке на песке. Для этого на площадку доставили мини-кухню в виде старинного паровоза. "Особенность ливанского кофе в темной обжарке, которая достигается с помощью горячего воздуха", - пояснил участник фестиваля Алексей Невша.

Рецепт закуски от калининградских кулинаров - кусочек ржаного хлеба, масло, яйцо, лимон, килька и зелень. "Закуска с килькой популярна у аргентинцев, а хорваты были в восторге от бургеров, в приготовлении которых используется "кетчуп" из свеклы", - отметил шеф-повар ресторана на колесах Виталий Глыбин.

Нарасхват у туристов и гостей города были также городецкие пряники, которые привезла на фестиваль владелица небольшой артели Галина Суворова. Кондитеры наравне с традиционными начинками из чернослива и смородины добавили в них апельсин и морковь. "В Городце у нас находится совсем маленькое производство, там работают всего шесть человек, зато каждый пряник - это произведение кулинарного искусства", - сказала Суворова.

Еще одно блюдо суздальских кулинаров - таболка. Это хлебное изделие наподобие ватрушки, только приготовленное из бездрожжевого теста. По словам повара ресторана на колесах, это блюдо является прародителем современного чизкейка, употреблять такую выпечку нужно под варенуху - медовый квас, настоянный на сухофруктах.

Мед рекой

Посетители не только пробовали угощения на месте, но и забирали с собой съедобные сувениры - караваи, пряники, красочные баночки с башкирским медом.

"Я уже съел один пряник, с кофе очень вкусно. И еще пять штук купил на сувениры: три маленьких в виде медвежат привезу в подарок детям, остальные - для родителей", - сказал ТАСС хорватский болельщик Богдан Тарбук.

Координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова считает, что фестиваль позволяет популяризировать многогранную кухню народов России. "Обидно, что иностранцы кроме щей и красной икры больше никаких блюд не знают. Фестиваль позволит исправить это недоразумение", - отметила собеседница агентства.

Гастрономический фестиваль проходил в районе Стрелки - мыса на месте слияния рек Волги и Оки. Его планируется провести во всех городах чемпионата мира по футболу в России. Ранее фестиваль состоялся в Сочи и Ростове-на-Дону.

Чемпионат проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Стадион "Нижний Новгород" принимает четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и четвертьфинал.